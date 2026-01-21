Overbelasting door alarmsignalen ondermijnt de veiligheid op zee

Overbelasting door alarmsignalen ondermijnt de veiligheid op zee, zo blijkt uit nieuw onderzoek waaruit blijkt dat bemanningen dagelijks tienduizenden waarschuwingen ontvangen. Uit analyse van meer dan 40 miljoen alarmgerelateerde gebeurtenissen blijkt dat de meeste alarmsignalen weinig operationele waarde hebben, de rust verstoren en bemanningen aanzetten tot risicovolle noodoplossingen.



Nieuw onderzoek van Lloyd's Register (LR) heeft aangetoond dat buitensporige en hinderlijke alarmsystemen aan boord van schepen de bemanning regelmatig overweldigen en in veel gevallen de veiligheid op zee actief ondermijnen. De bevindingen, die vandaag (20 januari) zijn gepubliceerd in het rapport “Effective Alarm Management in the Maritime Industry” (Effectief alarmbeheer in de maritieme sector), zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld van elf operationele schepen, verspreid over 2000 dagen en meer dan 40 miljoen alarmgerelateerde gebeurtenissen.



Uit het onderzoek blijkt dat veel schepen dagelijks duizenden alarmen genereren, waarvan er veel weinig of geen operationele waarde hebben. Het resultaat is wijdverbreide alarmmoeheid, verstoorde rustperiodes en een toenemend verlies van vertrouwen in systemen die bedoeld zijn om zowel bemanningen als activa te beschermen.



Het onderzoek paste voor het eerst op deze schaal erkende industriële best practices, waaronder IEC 62682 en EEMUA 191, toe op maritieme activiteiten. Het bleek dat minder dan de helft van de onderzochte schepen voldeed aan de aanbevolen norm van minder dan dertig alarmen per uur, terwijl op schepen met onbemande machinekamers alarmen 63 procent van de rustperiodes verstoorden. In sommige gevallen kregen cruiseschepen tot 2600 alarmen per dag, met pieken van 4691 alarmen in slechts tien minuten.



De bemanning, overweldigd door het grote aantal waarschuwingen, wordt gedwongen om alarmen zonder bevestiging uit te schakelen of alarmcircuits fysiek te omzeilen, waardoor onveilige praktijken normaal worden en het vertrouwen in kritieke veiligheidssystemen wordt ondermijnd.



“Effectief alarmbeheer in de maritieme industrie: inzichten uit 40 miljoen scheepsalarmen” bouwt voort op het rapport “Effectief alarmbeheer in de maritieme industrie” van LR (gepubliceerd in september 2024) door verder te gaan dan de diagnose en aan te tonen wat er in de praktijk kan worden bereikt.



Een proefproject op een operationeel cruiseschip heeft het totale aantal alarmen in zes maanden tijd met bijna vijftig procent verminderd, zonder nieuwe technologie of ingrijpende herontwerpen van het systeem. De verbeteringen werden gerealiseerd door middel van traditionele maritieme technische ingrepen, waaronder het corrigeren van klepinstallaties, het vervangen van defecte sensoren en het afstemmen van bestaande systemen.



Uit de analyse van LR blijkt ook dat het aanpakken van de tien meest voorkomende alarmen de totale belasting met bijna veertig procent zou kunnen verminderen.



Het rapport roept op tot een grotere toepassing van objectieve beoordeling van de alarmprestaties, meer aandacht voor menselijke factoren bij het ontwerp en de werking van systemen gedurende de hele levenscyclus van het schip, en regelgevingskaders die consistente, afdwingbare normen ondersteunen.



Duncan Duffy, Global Head of Technology bij LR: “Uit ons onderzoek is gebleken dat alarmsystemen, wanneer ze slecht worden beheerd, zelf een veiligheidsrisico vormen. Zonder doortastende maatregelen van de sector zal alarmmoeheid het situationeel bewustzijn blijven ondermijnen en de kans op ernstige incidenten vergroten.”



“Als de maritieme sector veiligheid serieus neemt, moet zij zich inzetten voor continue prestatiemeting, objectieve evaluatie en een mensgerichte benadering van het ontwerp van alarmsystemen”, voegt hij eraan toe. “Alleen dan kunnen alarmsystemen hun beoogde doel vervullen: bemanningen ondersteunen, levens beschermen en veiligere reizen voor iedereen garanderen.”



21-01-2026 16:55:28 Emmo

Stamgast



Dit verhaal geldt zelfs voor moderne auto's. De elektrieke bus waarin ik nu rijdt geeft bijvoorbeeld soms meermaals per rit aan dat ik een tukkie moet gaan doen. Ook komen er bliepjes door waarvan ik in de verste verte niet weet waarvoor ze dienen. Maar je kijkt wel weer iedere keer op het dashboard om te weten waarover het hebbeding nou weer over loopt te gillen, terwijl je beter de ogen op de weg kunt houden.

21-01-2026 17:04:51 Sjaak

Moderator



Ik zag laatst een instrumentenpaneel van een moderne auto en daar verscheen meteen een melding: "Kijk naar de weg"

