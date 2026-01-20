Australische schrikt wakker van mega-python op haar borst

Een nachtmerrie voor de meeste Nederlanders is werkelijkheid geworden voor een vrouw in Brisbane, Australië. Zij werd vorige week wakker met iets zwaars dat op haar borst bewoog. Een slang. „Schat, niet bewegen. Er ligt een python van 2,5 meter op je.”In eerste instantie dacht Rachel Bloor dat haar hond bij haar in bed was gekropen.Was dat maar zo, zegt Bloor nu. Haar man deed het nachtlampje aan. „Hij zei: ‘Schat, niet bewegen. Er ligt een python van 2,5 meter op je’”, vertelt Bloor aan BBC News.Na de eerste schrik en paar scheldwoorden, schakelde de Australische direct over op een plan. Haar grootste zorg was niet de slang zelf, maar haar huisdieren. „Als mijn dalmatiër doorheeft dat er een slang in de kamer is, wordt het een bloedbad.”Voorzichtig wurmde ze zich onder de dekens vandaan, terwijl ze zich afvroeg of dit echt gebeurde.De indringer bleek een tapijtpython te zijn, een niet-giftige slangensoort die veel voorkomt aan de Australische kust. Hij glipte waarschijnlijk via het raam naar binnen. Het dier was enorm lang, zegt Bloor. Een deel van zijn staart hing namelijk nog uit het raam.Bloor bleef naar eigen zeggen aardig kalm. Ze wijst dat toe aan haar jeugd op het platteland. „Hij leek niet eens erg gestrest”, zegt ze over de python. „Hij wriemelde gewoon een beetje in mijn hand.”De slang bleef uiteindelijk rustig en kon via het raam weer naar buiten worden geholpen. Tapijtpythons kunnen tot vier meter lang worden en voeden zich voornamelijk met kleine zoogdieren, vogels en hagedissen. Ze staan er ook om bekend soms honden en katten te verslinden. Bij Bloor thuis kwam echter iedereen er zonder kleerscheuren van af.In ons land komt het zelden, maar soms toch wel, voor dat een slang in een huis wordt ontdekt. Het gaat dan vaak om ontsnapte of gedumpte dieren, die een warme plek zoeken.En zo wordt nog wel eens een slang in bed gevonden. „De rattenslang is een snelle ontsnapper”, zei een deskundige eerder tegen deze site. „Ze kunnen slaapkamers op twee- of driehoog binnenkomen. Zo flexibel zijn ze.”