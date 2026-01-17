Man probeert met overleden vrouw te vliegen vanaf luchthaven Tenerife

Op de luchthaven Tenerife Sur heeft zich een opvallend en verdrietig incident voorgedaan. Een man probeerde samen met zijn vrouw aan boord te gaan van een vliegtuig, terwijl de vrouw al was overleden. Ze zat in een rolstoel en werd door de man richting de veiligheidscontrole geduwd.



In eerste instantie leek er niets bijzonders aan de hand. Het stel wekte geen argwaan totdat een medewerker bij de controle merkte dat de vrouw niet reageerde. Ook voelde haar lichaam erg koud aan, wat direct vragen opriep bij het luchthavenpersoneel.



De beveiliging schakelde meteen de hulpdiensten in. Kort daarna kwamen agenten van de Guardia Civil en medisch personeel ter plaatse. Zij stelden vast dat de vrouw al enige tijd overleden was.



De man verklaarde dat zijn vrouw kort daarvoor was gestorven. Volgens medewerkers van de luchthaven probeerde hij echter de verantwoordelijkheid bij de luchthaven te leggen. Dat punt wordt nu meegenomen in het politieonderzoek.



De autoriteiten hebben de man aangehouden om duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Er wordt onderzocht waar en wanneer de vrouw is overleden en of er sprake is van nalatigheid of een strafbaar feit.



Het incident zorgt voor veel verbazing op Tenerife. Hoewel er in Spanje eerder bijzondere situaties op luchthavens zijn geweest, blijft dit een uitzonderlijk en schokkend voorval.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.