Asielzoekers moeten COA met ontvangen wachtgeld betalen voor eigen opvang

Asielzoekers die geld hebben gekregen omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te lang doet over het beslissen over hun asielaanvraag, moeten dat boven een bepaalde grens inleveren om mee te betalen aan hun opvang. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten, in lijn met de werkwijze van opvangorgaan COA.



Vier asielzoekers hadden een zaak aangespannen tegen het COA. Het orgaan vraagt hen kostgeld, omdat ze een vermogen boven de vermogensgrens hebben. Dat geld hebben ze verkregen uit dwangsommen die het ministerie moet betalen als niet binnen de wettelijke termijn een uitslag volgt op de asielaanvraag. De asielzoekers vinden dat dit wachtgeld niet mag meetellen bij hun vermogen, omdat dit immateriële schadevergoeding is voor het lange wachten.



De RvS ziet dit geld, net als het COA, niet als schadevergoeding maar juist als "financiële prikkel voor de minister om sneller op een asielaanvraag te beslissen". Daarom mag het meegeteld worden in het vermogen van de asielzoeker. Volgens EU-wetgeving mogen landen bij voldoende eigen middelen een bijdrage vragen van asielzoekers, aldus de RvS.



Het IND heeft een grote achterstand in het verwerken van asielaanvragen. Hierdoor kregen de vier asielzoekers dus tussen de 15.000 en 30.000 euro aan dwangsommen uitbetaald voor het wachten. Daardoor kwam hun vermogen boven de grens uit.



Voor een alleenstaande ligt de vermogensgrens rond de 6.300 euro en voor een alleenstaande ouder of echtpaar rond de 12.500 euro, legt een RvS-woordvoerder uit. Op basis van een formule moesten ze maandelijks kostgeld betalen tot een totaal van 2600 tot 11.600 euro aan het COA, zodat hun vermogen weer slonk naar de grens.



Een van de vier advocaten laat weten niet door te procederen bij het Europees Hof. De andere advocaten bestuderen de uitspraak nog.

Reacties

16-01-2026 14:16:00 allone

Oudgediende







Dat geld kregen ze van wie?

16-01-2026 14:33:17 Emmo

Stamgast







@allone : Uiteindelijk van jou en mij. De belastingbetaler is er goed voor.

