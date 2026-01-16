Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

Voormalig politiecommissaris Sander Schaepman is het extreme vuurwerkgeweld tegen agenten en hulpverleners spuugzat. Hij oppert bij NPO Radio 1 een radicaal voorstel: geef agenten instructie om tijdens komende jaarwisseling met scherp te schieten op mensen die dienders en hulpverleners aanvallen met vuurwerk.

Schaepman diende ruim 25 jaar bij de politie en stond aan het roer van zware rechercheteams die zich bezighielden met drugshandel, mensenhandel en liquidatiezaken. Geen softie dus. Juist daarom komt zijn boodschap hard aan: volgens hem praten we al jaren over hetzelfde probleem, terwijl agenten en hulpverleners steeds opnieuw doelwit zijn van vuurwerkgeweld. De aanpak is volgens hem veel te lief, te voorzichtig. En vooral: volstrekt ineffectief.



In het Powned-programma Het Misdaadbureau stelt Schaepman dat alleen een keiharde lijn nog indruk maakt. Want wie weet dat er Ã©cht consequenties zijn, denkt wel twee keer na voordat hij een cobra naar een agent gooit, is zijn gedachtegang. Dat daar slachtoffers bij kunnen vallen, noemt hij onvermijdelijk. De duidelijkheid die het schept, zou volgens hem opwegen tegen de risicoâ€™s.

Zoals te verwachten verdeelt zijn voorstel Nederland in twee kampen. Voorstanders zien eindelijk iemand die durft te zeggen wat velen denken: dat de rechtsstaat zijn tanden heeft verloren. Tegenstanders spreken van een gevaarlijke flirt met preventief dodelijk geweld en waarschuwen voor een hellend vlak.



Schaepman laat zich er niet door afschrikken. Volgens hem is juist het jarenlang uitblijven van harde consequenties de reden dat het elk jaar verder escaleert. Hij pleit ervoor zijn aanpak serieus te overwegen voor de jaarwisseling 2026-2027. Of het ooit zover komt, is zeer de vraag.

Reacties

16-01-2026 12:09:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.509

OTindex: 28.830

Quote:

om tijdens komende jaarwisseling met scherp te schieten op mensen die dienders en hulpverleners aanvallen met vuurwerk. Voordeel is dan wel dat ze het nóóit meer doen (vooropgesteld dat het gelijk raak is) Voordeel is dan wel dat ze het nóóit meer doen (vooropgesteld dat het gelijk raak is)

16-01-2026 13:14:21 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.854

OTindex: 206

S Nadeel is natuurlijk dat in een stressvolle situatie op een groep schieten eigenlijk gegarandeerd zorgt dat je de verkeerde raakt.



Maar veel harder optreden ben ik het helemaal mee eens. Scherpschieten is dan misschien net te hard.

16-01-2026 17:00:19 Dimyr

Rubber kogels zijn ook al prima denk ik zo! Maar inderdaad mag harder opgetreden worden tegen dat soort lui

