Drijvend Chinees restaurant voor slechts 5000 euro op de veiling

Drijvend Chinees restaurant North Palace in Den Helder komt opnieuw op de veiling. Het gevaarte werd in 2024 na jarenlange leegstand op een online veiling verkocht aan een Belgische investeerder. Die wilde een hotel of appartementencomplex ervan maken, maar kon geen ligplaats vinden. Het minimale openingsbod begint bij slechts 5000 euro.Drijvend Chinees restaurant North Palace lag al sinds 2013 werkeloos in Den Helder en stond te koop via Marktplaats. Uiteindelijk werd besloten dat het schip naar de veiling ging. Voor 72.000 euro, inclusief veilingkosten, kocht een Belgische ondernemer het schip.Het ‘schip’ werd gebouwd door de voormalige werf Northland Dutch Yacht Builders aan het Nieuwe Werk in Den Helder tussen 1991 en 1993. Het ponton heeft als brandmerk 11190 B A 1992. Het ponton meet 30,00 bij 12,00 meter. Het restaurant bestaat uit vier verdiepingen.Begin 2024 werd het ponton uit 1992 verplaatst van de Marnixkade naar het dok bij werf Teerenstra aan het Nieuwe Diep in Den Helder. Daar ligt het gevaarte nog steeds. ‘De eigenaar wil echt een appartementencomplex ervan maken, maar kan geen ligplaats vinden’, liet Annelies Teerenstra van de werf vorig jaar aan Schuttevaer weten. Zij hoopte destijds dat binnenkort meer duidelijk zou worden, maar het bleef stil.Het blijkt dat in juli 2020 wel al tekeningen zijn opgesteld om het restaurant te transformeren naar een hotel of een alternatieve gebruiksfunctie. Daarnaast is er door een architect een 3D-tekening van het schip opgesteld. Het is niet bekend of er al bouwvergunningen waren aangevraagd. Het lijkt erop dat al wel begonnen was met enkele bouwwerkzaamheden, maar dat het hele transformatieplan is stukgelopen op het vinden van een geschikte ligplaats.Troostwijk Auctions biedt het restaurant nu wederom aan namens de huidige eigenaar met een beginbod van 5000 euro. De veiling sluit op 27 januari 2026.