12.000 huurders van corporatiewoning zijn ook huiseigenaar

Zo'n 12.000 huurders die in een huurwoning van een corporatie wonen, zijn eigenaar van een of meerdere koopwoningen. Dat botst met de bedoeling van corporaties om woningen beschikbaar te stellen voor mensen die zelf niet aan een woning kunnen komen, zegt het Centraal Planbureau (CPB).



10.680 huurders van een corporatiewoning zijn eigenaar of mede-eigenaar van één koopwoning. Dat kan een woning zijn waar zijn of haar ex of een ouder of kind van de eigenaar woont. Maar het gebeurt ook dat de andere woning als tweede woning wordt gebruikt of wordt verhuurd om geld mee te verdienen.



1193 huurders zijn eigenaar van meerdere koopwoningen. Het CPB telde 33 huurders van een corporatiewoning die meer dan tien koopwoningen bezitten



Het gaat om ongeveer een half procent van alle corporatiehuurders. Nederland telt ongeveer 4,2 miljoen koopwoningen en 3,1 miljoen huurwoningen. 2,7 miljoen huurwoningen zijn eigendom van een corporatie.



Het CPB noemt het fenomeen niet wijdverspreid, "maar vanwege de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de duidelijke spanning met de doelstelling van corporaties desalniettemin relevant".



De koepel van Nederlandse woningcorporaties Aedes zegt weinig gereedschap te hebben om dit soort huurders uit huis te plaatsen. "Wat ons zou helpen is een vermogenstoets, iets wat wij nu niet mogen doen", zegt voorzitter Liesbeth Spies. "Nu mag een corporatie alleen kijken naar inkomen, en niet naar vermogen, zoals in de vorm van aandelen of woningen."



Volgens Spies zou het helpen een inkomens- ook een vermogenstoets toe te passen en het gesprek met betreffende huurders aan te gaan. "Dan kunnen we ze vertellen: je hebt een andere plek om te gaan wonen en je houdt nu een woning bezet voor iemand die daar echt noodzaak toe heeft. Dus laten we hem toewijzen aan iemand die het inkomen heeft dat past bij een sociale huurwoning."



Van de ongeveer 12.000 'huurder-eigenaars' lijkt volgens het CPB bij ongeveer 2000 huurder-eigenaars het woningbezit voort te komen uit omstandigheden waar hij of zij weinig invloed op had, zoals bij een scheiding waarbij de partner in de koopwoning blijft wonen waarvan beiden eigenaar blijven. Het kan ook zijn dat een ouder overlijdt, waardoor een huurder door te erven mede-eigenaar van de woning is geworden.

