Oorlogstrompet uit ijzertijd gevonden in Engeland

In Engeland hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. Bij opgravingen in de buurt van het stadje Thetford werd een strijdtrompet uit de ijzertijd gevonden van zo'n 2000 jaar oud.Het gaat om de meest complete strijdtrompet die ooit in Europa is gevonden, zegt de nationale erfgoedorganisatie Historic England.De vondst werd afgelopen zomer al gedaan op een plek waar woningen moeten komen. De precieze locatie is niet bekendgemaakt.De conservator van Norfolk Museum Service kan bijna niet geloven dat deze voorwerpen echt zijn opgegraven, zegt hij tegen de BBC. "We hebben in Norfolk heel wat schatten, maar deze is zo anders. Hij is echt heel bijzonder." De trompet is mogelijk gebruikt in de strijd tegen de Romeinen."Dit zal onze kijk op geluid en muziek in de ijzertijd herdefiniëren", zegt de conservator. Aan de gebruikssporen leest hij af dat de trompet vaak is gebruikt. "Objecten als deze herinneren ons eraan hoe weinig we weten over zo veel aspecten van ons verleden."Keltische stammen gebruikten de bronzen instrumenten in de oorlog om hun troepen aan te moedigen en vijanden te intimideren.Naast de complete trompet werden ook een bronzen everzwijnhoofd, vijf schildknoppen en een onbekend ijzeren voorwerp opgegraven. Archeologen denken dat de schat in de eerste eeuw begraven is.De vondst van het everzwijnhoofd is mogelijk nog zeldzamer dan de trompet. De kop werd gebruikt als vaandel en in de strijd omhoog gehouden als verzamelpunt voor de troepen.De voorwerpen zijn er slecht aan toe. Het dunne metaal is door de jaren in de grond extreem broos geworden. Daarom moeten ze eerst verstevigd worden voor er verder onderzoek kan plaatsvinden.