Jacht in India op olifant die 20 mensen doodde

In de oostelijke Indiase deelstaat Jharkand wordt jacht gemaakt op een olifant die volgens de autoriteiten in negen dagen zeker twintig mensen heeft gedood.Conflicten tussen olifanten en mensen zijn er al jaren in dit gebied. De bossen worden steeds kleiner en gefragmenteerder en zo ook het leefgebied van de olifant. Tussen 2012 en 2020 kwamen bij deze conflicten zeker 65 mensen om.Dit keer is er iets anders aan de hand. "Het is de eerste keer dat zo'n reeks aan doden met een mannelijke olifant in verband wordt gebracht", zegt een boswachter tegen de BBC. Het hele gebied is in een hoge staat van alertheid om meer verlies van mensenlevens of vernieling van bezittingen te voorkomen.De meeste doden vallen 's nachts als boeren op de velden en in schuren hun rijstoogst bewaken, zoals de 62-jarige Urdub Bahoda die werd gedood toen hij over zijn akker waakte. Diezelfde nacht vertrapte vermoedelijk hetzelfde dier de 42-jarige Vishnu Sundi, die buiten sliep.Tragisch is het lot van de familie Bahoda. Vader Kundra en twee van zijn kinderen (6 enwerden vertrapt, zijn vrouw Pundi wist met hun gewond geraakte dochter (2) nog net weg te komen.Het vinden, vangen en de terugkeer van het dier naar de wildernis heeft de hoogste prioriteit. Volgens boswachters is hij jong en snel en verplaatst hij zich vooral 's nachts. Dat maakt het moeilijk om hem op te sporen.De boswachters denken dat hij het contact met zijn kudde is kwijtgeraakt en op zoek is naar een partner om te paren (musth). Mannetjes-olifanten hebben dan een verhoogde testosteronspiegel, wat ze agressiever maakt. Na 15 à 20 dagen verdwijnt dat weer.