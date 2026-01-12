Ga met temperaturen van -15 juist naar buiten, adviseert poolreiziger Bernice

Wat nou koud? Volgens poolexpert Bernice Notenboom is winterweer juist heerlijk , als je je hier tenminste een beetje op voorbereidt. Haar advies: trek eropuit, geniet nog even van het winterse weer en pas buiten haar tips toe om goed warm te blijven.



Toegegeven, ze heeft wel een beetje moeten grinniken om het Nederlandse nieuws deze week, dat werd gedomineerd door het winterweer. "Bij ons reed de trein gewoon hoor", zegt Bernice Notenboom vanuit Zwitserland. De klimaatjournalist en filmmaker ondernam meerdere expedities naar het Noordpoolgebied en Antarctica en is de winterse omstandigheden dus wel gewend.



Maar in Nederland zijn wij dat al lange tijd niet meer, waardoor we ook onvoldoende voorbereid zijn op de momenten dat flinke sneeuw en ijzel zoals afgelopen week de kop op steken.



"Als wij allemaal netjes winterbanden onder onze auto's hadden gehad was er niets aan de hand geweest", zegt Notenboom. "En ook op de kou van dit weekend kun je je heel goed voorbereiden met de juiste kleding. We moeten er niet gewoon meer klakkeloos vanuit gaan dat deze weersomstandigheden zeldzaam zijn, met alles wat er op dit moment op klimaatgebied speelt."



Voorbereiden zit hem volgens Notenboom niet alleen in het 'aantrekken van de juiste laagjes' maar ook in het weerbaar maken van jezelf. "Het zit ook een beetje bij ons tussen de oren. We moeten naar de instelling dat het heerlijk is in de kou."



Zelf zwemt Notenboom het hele jaar door in het IJsselmeer. "Ik zou het willen omdraaien. Ga lekker naar buiten, de meeste mensen worden blij van sneeuw. Hoe meer je in dit weer naar buiten gaat hoe meer je eraan gewend raakt."



Toch wil ze de waarschuwingen voor de lage temperaturen dit weekend niet afdoen als onzin. "Het is waar dat het door de hoge luchtvochtigheid in Nederland altijd kouder aanvoelt. Dat voelt heel anders dan de droge kou in het Arctische gebied. Zeker met de harde wind kan dat onaangenaam zijn, dat wil ik niet bagatelliseren."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.