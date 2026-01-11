Ggz-woning biedt kleumend duo uit sloophuisje in Hilversum uitkomst

Net voordat het écht koud werd, is er een oplossing gevonden voor twee krakers die in een bouwval woonden in natuurgebied Naardermeer. Donderdagmiddag zijn ze overgebracht naar een ggz-woning in Hilversum."Het fijne is dat deze situatie is opgelost en dat er geen ongelukken zijn gebeurd", reageert Patrick Blom van Natuurmonumenten bij NH Nieuws. "Als je ziet dat er in Nederland zelfs sporthallen instorten, dan had dit krot net zo goed kunnen bezwijken."De twee zorgbehoevende bewoners kraakten het vervallen sloophuisje in het natuurgebied in september, tot verdriet van eigenaar Natuurmonumenten. De natuurorganisatie wees erop dat het huisje niet voor niets leegstond. Het is in zeer slechte staat. Delen van het dak zijn ingezakt, plafonds hangen en het is niet onmogelijk dat de muren het begeven. Bij de ingang hangt een bord: 'Instortingsgevaar, verboden toegang'.Natuurmonumenten vroeg de krakers meermalen om te vertrekken omdat ze niet veilig zouden zijn. Maar ze weigerden te gaan omdat er geen andere plek voor ze zou zijn.De gemeente Hilversum stelde voor om de situatie te gedogen. Maar dat risico durfden Blom en zijn collega's niet aan. Natuurmonumenten wilde naar de rechter stappen om te eisen dat de twee per direct zouden vertrekken."Het is een schrijnende situatie", zei Blom afgelopen woensdag bij NH Nieuws. "Dit huisje is een bouwval. Het is verrot, beschimmeld en door de sneeuw komt er extra gewicht op te staan. Verblijf hier is ongezond en levensgevaarlijk."De rechtszaak zou komende maandag dienen. Maar de publiciteit bij NH Nieuws en de weersvoorspellingen leidden ertoe dat de betrokken gemeenten Gooise Meren en Hilversum donderdag al in overleg gingen. Met resultaat: er werd een leegstaande ggz-woning in Hilversum gevonden.Blom was erbij toen de twee krakers donderdagmiddag het goede nieuws te horen kregen. Volgens hem was er wel enige overtuigingskracht nodig om ze te laten vertrekken. "Met temperaturen tot 15 graden onder nul in het vooruitzicht vonden ze langer blijven ook niet verstandig", aldus Blom. Na overleg met hun bewindvoerder stapten ze in de taxi richting Hilversum.De rechtszaak van maandag is van de baan.