70 kilo wegende wijzer van Domtoren valt naar beneden

Een van de wijzers van de Domtoren is gisteren losgeraakt en meters naar beneden gevallen. Het onderdeel van zeventig kilo zwaar kwam op een lager gelegen torentrans terecht.



De doorgang onder de dom is afgesloten, meldt RTV Utrecht. Het plein rondom de domtoren is deels afgezet met hekken.



Het gaat om de minutenwijzer aan de westzijde van de toren. Het is niet bekend hoe deze is losgeraakt. De gemeente doet nog onderzoek. "We weten niet of het te maken heeft met de sneeuw. We denken van niet maar weten het niet zeker", aldus een woordvoerder.



Medewerkers van klokkengieterij Royal Eijsbouts controleren momenteel alle uurwerken op de toren. Als alles veilig is, haalt de gemeente de hekken weer weg. De uurwijzer aan de westzijde is uit voorzorg vastgemaakt met touw.



De Domtoren is vanaf 2019 jarenlang gerestaureerd. In mei 2024 zijn de wijzers van de klokken teruggeplaatst nadat ze opnieuw waren geverfd en verguld. De wijzerplaten zijn zo'n vier meter lang en hangen op 55 meter hoogte. Het is niet duidelijk of de werkzaamheden iets te maken hebben met het incident.

Reacties

08-01-2026 19:22:28 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.325

OTindex: 25.396

70 kilo van die hoogte - ja, daar kan je wel wat schade mee doen

