Waar Maar Raar
jaargang
-25
- laatste artikel
9-1 10:00
-
77173
artikelen -
Home
Forum
Lid worden
Leden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login onthouden
Login via:
Wachtwoord
vergeten
.
Voorwaarden & huisregels
«
Zwolle wil af van bladblazer op benzine, maar dat stuit op veel problemen
Ambulance vast in sneeuw: omstanders schieten massaal te hulp
»
Vindingrijke postbode
Vaste volger van Omroep Gelderland Rob stuurt een foto van een zeer vindingrijke postbode. Die bezorgt niet per fiets of per karretje, maar per slee.
Foto
Zuwe
09-01-26 - ©
Omroep Gelderland
Tweet
Gerelateerde artikelen
»
Baby VS geboren op slee
»
Chauffeur neemt slee kinderen mee na sneeuwbal op auto
»
Sledehonden in Alaska hebben probleempje; te weinig sneeuw
»
Met je slee aan een straaljager
»
Bordje ‘wij verhuren niet aan Joden’ in wintersportwinkel Davos, politie onderzoekt zaak
»
Sleeritje achter auto eindigt tegen boom
»
Brit maakt fatale crash met matras
»
Skilift sleurt man ondersteboven berg op
Reacties
09-01-2026 10:27:13
MIADIA
Oudgediende
WMRindex: 5.660
OTindex: 6.558
handig bedacht!
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je
nu
aan.
Login via:
WMRphp ver. 7.1
secs -
Smalle versie
-
terug naar boven