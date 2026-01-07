Rechter zet streep door huwelijksakte vanwege ChatGPT-toespraak babs

De rechter in Zwolle heeft een huwelijk ongeldig verklaard, omdat de toespraak tijdens de huwelijksvoltrekking niet voldeed aan het Burgelijk Wetboek. De buitengewoon ambtenaar had de speech geschreven met behulp van ChatGPT.



Een echtpaar had vorig jaar een bekende van hen gevraagd om hun huwelijk te voltrekken, een zogenoemde ééndagsbabs (buitengewoon ambtenaar voor een dag). Naast de ééndagsbabs was tijdens het huwelijk op 19 april 2025 ook een trouwambtenaar van de gemeente Zwolle aanwezig.



Omdat het stel de ceremonie luchtig wilde houden, schreef de ééndagsbabs de toespraak met behulp van ChatGPT, staat in het rechtbankverslag.



"Beloof jij dat je vandaag, morgen en alle dagen die nog komen, naast [vrouw] wilt staan?", werd aan de man gevraagd tijdens de huwelijksvoltrekking. "Om samen te lachen, samen te groeien en elkaar lief te hebben wat het leven ook brengt?"



Aan de vrouw werd gevraagd of zij opnieuw voor de man koos. "Om elkaar te blijven steunen, te blijven plagen, te blijven vasthouden, ook als het leven tegenzit?" Daarna verklaarde de ééndagsbabs het stel "niet alleen man en vrouw, maar bovenal een team, een gek stel, elkaars liefde en elkaars thuis!"



De huwelijksvoltrekking voldeed daarmee niet aan de wet. "Uit de hiervoor uitgeschreven toespraak blijkt dat de man en de vrouw de verklaring van artikel 1:67, eerste lid, BW niet hebben afgelegd", oordeelde de rechter. In artikel 1:67 BW 1 staat dat aanstaande echtgenoten verklaren dat zij alle plichten zullen vervullen die door de wet aan een huwelijk worden verbonden.



Het verliezen van de trouwdatum heeft een grote emotionele impact, laat het stel weten. Volgens de man en vrouw ligt de fout buiten hun verantwoordelijkheid en heeft de aanwezige trouwambtenaar van de gemeente het nagelaten om het echtpaar tijdens de huwelijksvoltrekking op de fout te wijzen.



Ze verzochten de rechtbank om de oorspronkelijke huwelijksdatum te mogen houden of administratief erkend te krijgen als huwelijksdatum. Daar ging de rechter niet in mee. "De rechtbank begrijpt dat de in de akte opgenomen huwelijksdatum belangrijk is voor de man en de vrouw, maar kan niet voorbijgaan aan wat in de wet staat", staat in het vonnis.

