Dronken automobilist rijdt speeltuin Almere binnen waar kinderen spelen

Een automobilist is maandagavond met zijn auto een speeltuin in Almere ingereden, terwijl daar kinderen aan het spelen waren. De bestuurder bleek zwaar onder invloed van alcohol. Dit meldt Politie Almere Buiten-Hout op social media.



Het incident gebeurde rond 18.45 uur aan de Pasar Malamstraat in Almere. Volgens de politie zat de man alleen in de auto. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.



Bij een alcoholtest blies de bestuurder ongeveer zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Agenten grepen daarop direct in en namen zijn rijbewijs in. De man mag voorlopig niet meer rijden.



Naast het kwijtraken van zijn rijbewijs moet de automobilist ook een verplichte cursus volgen via het CBR. Die zogenoemde Educatieve Maatregel Alcohol kan oplopen tot een bedrag van 1.300 euro, dat hij zelf moet betalen. Daarnaast kan hij nog een extra straf verwachten van het Openbaar Ministerie.

Reacties

Dit soort volk moet permanent z'n rijbewijs kwijtraken. Niks CBR-cursus - gewoon nooit meer rijden. KLaar.

Rijbewijs weg. Vooral ook auto weg. En dan naar de AA. Met OV… @BatFish : ja iddRijbewijs weg. Vooral ook auto weg. En dan naar de AA. Met OV…

