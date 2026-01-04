Quote @allone
Blijkbaar niet in die zin, dat het geen plastic meer is en onschadelijk wordt
Goede vraag. Nanodeeltjes
zijn bijzonder klein, plasticmoleculen zijn relatief groot. Het is goed mogelijk dat dat zo'n deeltje één of enkele moleculen bevat. Daarmee is het de laatste stap voor een complete afbraak in atomaire componenten. Nog kleiner kan niet.
Of één en ander onschadelijk is hangt af van de soort plastic en natuurlijk het organisme. Maar het zou me niet verbazen als er bacteriën bestaan die met deze koolwaterstoffen raad weten.