Waar Maar Raar
jaargang
-25
- laatste artikel
31-12 23:58
-
77146
artikelen -
Home
Forum
Lid worden
Leden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login onthouden
Login via:
Wachtwoord
vergeten
.
Voorwaarden & huisregels
Dreumes (1) in kinderwagen beroofd van muts
»
Veel geluk in 2026!
Voor iedereen die dit leest wens ik een geweldig mooi 2026. Blijf alsjeblieft gezond en wees gelukkig met alles.
Groetjes,
Sjaak
Sjaak
31-12-25 - ©
WMR Redactie
Tweet
Gerelateerde artikelen
»
De beste wensen!
»
De allerbeste wensen!
»
Een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
»
Koerijden gaat als wens in vervulling voor Danny
»
Bejaarde vrouw (97) achter tralies
»
Hardrijder in cel dankzij bucket list
»
Grote wens overleden echtgenoot toch nog vervuld
»
Sneeuw in augustus is laatste wens van 104-jarige uit Heerenveen
Reacties
01-01-2026 06:06:16
Zuwe
Oudgediende
WMRindex: 743
OTindex: 22.516
Beste wensen ook voor jou en hen die je lief zijn! Groetjes, Joke
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je
nu
aan.
Login via:
WMRphp ver. 7.1
secs -
Smalle versie
-
terug naar boven