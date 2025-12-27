Klagen op sociale media over kerstpakket kost Aida haar baan

De meeste Nederlanders hebben hun kerstpakket inmiddels ontvangen. De één is er blij mee, de ander minder. Dat er verschil zit in kerstpakketten is bekend, net als het feit dat er soms over wordt geklaagd. Maar dat kritiek op social media kan leiden tot het niet verlengen van een contract, is opvallend. Het overkwam Aida Kruithof een paar dagen geleden.



Kruithof ontving een kerstpakket van een beveiligingsbedrijf dat onder meer wordt ingezet bij de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA. In het pakket zat onder andere een shirt. Dat viel niet in goede aarde bij Kruithof, die haar ongenoegen deelde op haar TikTok-account. In de video, die boven dit artikel is te zien, noemde ze het kerstpakket ‘treurig’. De video ging vervolgens viraal.



Ook haar werkgever kreeg de video onder ogen. Kort daarna werd Kruithof meegedeeld dat haar contract niet wordt verlengd, naar eigen zeggen vanwege de video die zij op sociale media had geplaatst.



Het nieuws kwam hard aan, vertelt Kruithof aan Hart van Nederland. "Ik schrok enorm toen ik dat telefoontje kreeg. Ze zeiden eigenlijk meteen: je contract wordt niet verlengd door de video die je op social media hebt geplaatst." Volgens haar werd haar contract normaal gesproken elke zes maanden verlengd. "Nu moet ik op zoek naar een andere baan doordat ik deze video heb geplaatst."



De video is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken en heeft tienduizenden likes en reacties gekregen. Het contract van Kruithof zou officieel nog tot en met februari lopen, maar ze is niet langer welkom op haar werk. “Daardoor voelt het alsof ik letterlijk ontslagen ben,” zegt ze. Lang bij de pakken gaat ze niet neerzitten: "Ik heb toch al een nieuwe baan", vertelt ze in een van haar andere video’s.



Hart van Nederland heeft contact gezocht met het beveiligingsbedrijf voor een reactie, maar heeft tot op heden geen antwoord ontvangen.

27-12-2025 12:23:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.313

OTindex: 28.813

Zoals steeds bij dit soort berichten bekruipt bij mij het vermoeden dat dit niet het hele verhaal is.

27-12-2025 12:29:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.061

OTindex: 96.799

Een kerstpakket is een soort cadeau, lijkt mij, en dan is het idd onbeleefd om daarover te klagen. En waarom moet dat op de social media? Asociale media?

Ze heeft al een nieuwe baan, blijkbaar zijn haar nieuwe werkgevers niet bang wat voor video’s ze gaat maken.

