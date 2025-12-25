Belgisch dorp jaagt op opblaasbaar rendier

Een Belgisch dorp jaagt sinds het weekend op Rudi, het opblaasbare rendier. De kerstactie is een idee van een van de dorpsbewoners om jong en oud in de donkerste dagen van het jaar naar buiten te krijgen.



De jacht is bezig in het Vlaamse dorp Nieuwmoer, net over de grens bij Roosendaal. Het doel is simpel: wie Rudi op 1 januari om 9.00 uur 's ochtends in de voortuin heeft staan, is winnaar van het spel. Om dat voor elkaar te krijgen, is het de bedoeling om het rendier te zoeken en te stelen zonder betrapt te worden.



"Ik zocht al langer naar een idee om het dorpsgevoel weer te versterken", legt initiatiefnemer Kristel Wouters uit aan de VRT. Via sociale media kwam ze op het idee van het spel.



Inwoners van Nieuwmoer moeten het rendier opsporen, stelen en vervolgens in de eigen tuin neerzetten. Wie dat lukt, moet Rudi zo lang mogelijk in de eigen tuin zien te houden, terwijl de rest van het dorp probeert om het opblaasbare beest te stelen.



Om valsspelen te voorkomen, heeft Wouters wel wat regels opgesteld. Zo moet Rudi altijd in de voortuin staan, mag hij het dorp niet uit en moet hij binnen een half uur op een nieuwe plek te zien zijn. Wie betrapt wordt tijdens de roof, mag het rendier niet meenemen en moet een nieuwe poging doen.



De avonturen van het rendier moeten met foto's bijgehouden worden op Facebook. Wie Rudi op nieuwjaarsdag in de tuin heeft staan, wint volgens Wouters een mooie prijs, maar wat dat is houdt ze nog even geheim.

Dan heeft het weinig zin rudolf nu al te stelen. Het duurt nog een paar dagen voor het nieuwjaarsdag is.

