Na jarenlange zoektocht 800 kilo zware bol met gin teruggevonden

Honderd dagen rijpen op de bodem van de Bodensee: dat was het plan voor een 800 kilo zware bol gevuld met gin. Maar de eigenaren van een cateringbedrijf uit Zwitserland raakten de bol kwijt. Gestolen, dachten ze. Nu, drie jaar later, is de bol teruggevonden.Het cateringbedrijf is gevestigd in het Zwitserse Romanshorn. Elk jaar maken de eigenaren van het bedrijf een speciale gin die honderd dagen in een roestvrijstalen bol op de bodem van de Bodensee wordt gerijpt. De Bodensee is een groot meer dat grenst aan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.De drank op die manier rijpen, zou voor een unieke smaak zorgen.Eigenlijk zou de bol eind 2022 moeten worden opgevist, maar toen was die spoorloos. Dat schrijft de Duitse krant Bild. De eigenaren dachten dat de waardevolle bol was gestolen, dus schakelden ze de politie in. Maar ook de gespecialiseerde duikers die op de zoektocht werden gezet, kwamen met lege handen boven water.In de bol zit ongeveer 230 liter gin. Vooraf konden geïnteresseerden voor 99 Zwitserse frank een fles bestellen. Omgerekend is dat ongeveer 107 euro. De meeste klanten kregen hun geld terug omdat de flessen door de vermissing niet konden worden gevuld. Volgens media kostte het bedrijf dat meer dan 42.000 euro.Een nieuwe zoekmethode levert nu wél resultaat op: met behulp van sonar en een duikrobot is de ginbol getraceerd. Het ding was volgens de Duitse krant bedekt met een plastic zeil en overwoekerd met mosselen, waardoor die moeilijk te zien was.Wat ze nu gaan doen met de gin? Eigenaar Jenny Fisch zegt tegen het Duitse persbureau dpa dat de inhoud wordt verdeeld onder de vinders van de bol en de klanten die hebben afgezien van een terugbetaling toen de bol vermist raakte. "Iedereen die in ons geloofde, krijgt zijn gin", zegt ze.