Guido Weijers
heeft tijdens een voorstelling een vrouw uit het publiek laten verwijderen. De cabaretier deelt een video van het moment op Instagram
Het incident vond volgens De Telegraaf bijna een maand geleden plaats in Beverwijk, maar Guido deelde zaterdag pas beelden ervan op Instagram. Op de video is te horen dat een bezoekster meerdere keren door de cabaretier heen praat. Na enkele verzoeken van zijn kant blijft de vrouw doorgaan met praten.
Vervolgens zegt Guido: "Hou je bek", en keert ook het publiek zich tegen de vrouw. De vrouw roept nog: "De volgende keer ga ik naar Bert Visscher."
Guido sluit het vertrek van de vrouw af met een grap. "Ik was bezig met een stuk over mijn ex, maar ik wist niet dat ze in de zaal zou zitten."
Hij schrijft erbij dat hij het gedrag van de vrouw 'bizar' vindt. 'Soms snappen mensen zelf niet dat ze overlast veroorzaken voor de rest van het publiek. Dus wat doe je dan als comedian? Eerst vriendelijk hinten, dan duidelijk zijn, dan iemand laten kiezen en uiteindelijk als niets werkt: iemand de zaal uitzetten. En afsluiten met een scherpe grap.'
