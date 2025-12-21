Chocolade blijft voorlopig duur ondanks dalende cacaoprijzen

Hoewel de prijs van cacao dit jaar met ongeveer 50 procent is gedaald na de historische piek van 2024, zullen consumenten voorlopig weinig merken aan de prijs van chocoladerepen. Fabrikanten werken nog met duur ingekochte voorraden en houden hun prijzen daarom hoog.



Chocoladeproducenten kopen cacao vaak via zogeheten futurecontracten. Dat zijn afspraken om cacao later tegen een vaste prijs te kopen. Doordat ze de cacao al eerder hebben ingekocht tegen hogere prijzen, gebruiken de fabrikanten nu nog die dure voorraad. In 2024 verdrievoudigden de cacaofutures bijna, waarna de prijzen van chocoladeproducten fors stegen.



“De prijzen waarmee de chocolade-industrie momenteel werkt, zijn erg hoog en pijnlijk,” zegt een marktkenner van handelsbedrijf Marex Group. “Het gaat nog wel even duren voordat we daar doorheen zijn.”



Producenten en experts verwachten dat de lagere cacaoprijzen pas in de tweede helft van volgend jaar in de winkels merkbaar worden, al is dat ook nog onzeker.



De wereldmarktprijzen stegen vorig jaar tot bijna 13.000 dollar per ton, doordat ziekten en extreem weer de oogsten in Ivoorkust en Ghana verwoestten. Deze twee landen zijn samen goed voor meer dan de helft van de mondiale cacao-oogst.



Dit jaar zijn de prijzen scherp gedaald doordat de oogstvooruitzichten verbeterden, de vraag afnam en zorgen over een langdurig tekort afnamen. De markt is op weg naar de sterkste jaarlijkse daling sinds de metingen in 1960.



Fabrikanten passen recepten aan

Chocoladeproducenten hebben wereldwijd manieren gevonden om de prijsschommelingen op te vangen, bijvoorbeeld door het recept te wijzigen en het cacaogehalte te verlagen. Ze hebben ook sommige porties verkleind.

