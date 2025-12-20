Nabestaanden Kennedy niet blij met naamsverandering cultuurcentrum

De naamsverandering van het gerenommeerde Kennedy Center in Washington D.C. heeft niet lang op zich laten wachten. EÃ©n dag na het voornemen wordt het al in werking gesteld. Het instituut wordt hernoemd tot Trump-Kennedy Center, tot onvrede van enkele nabestaanden van oud-president John F. Kennedy.



Onbegrijpelijk, noemt een nicht van oud-president Kennedy de naamsverandering tegen CNN. Een kleinzoon van Kennedy wijst erop dat de naamsverandering in strijd is met de statuten van het nationale centrum voor de podiumkunsten.



"De wet verbiedt zo'n naamsverandering", schrijft hij op Instagram. Weer een andere nabestaande zegt tegen CBS News dat Trump hiermee de nalatenschap van Kennedy bezoedelt. "Dit is niet zomaar een gebouw. Dit is een eerbetoon aan een man die zijn leven heeft gegeven voor dit land. Je zou hopen dat iedere Amerikaanse president dat zou begrijpen."



Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt zei gisteren dat het bestuur unaniem had besloten tot de naamsverandering. Ze voegde eraan toe dat de keuze het gevolg is van de inspanningen van president Trump voor het instituut. Trump is sinds februari voorzitter van de raad van toezicht van het instituut.



Recent ontving president Trump tijdens de loting voor het WK voetbal nog de FIFA Vredesprijs in het Kennedy Center:



De Amerikaanse president grapte in het verleden herhaaldelijk dat hij het centrum zou hernoemen, en voerde sinds zijn benoeming tot voorzitter van de raad van toezicht omstreden maatregelen door. Zo ontsloeg hij medewerkers en stelde hij vrienden aan, onder wie de directeur van het centrum. Velen stapten na de ontslagrondes uit onvrede op. Volgens CNN zou Trump hebben ingebeld bij de vergadering waarin over de hernoeming werd gestemd.



Het Kennedy Center werd in 1971 geopend als het National Cultural Center, maar werd hernoemd tot Kennedy Center bij wijze van 'levend eerbetoon' aan de in 1963 doodgeschoten president John F. Kennedy. Die stond aan de wieg van het centrum, maar zou de bouw ervan in 1964, laat staan de opening, nooit meemaken.



De foyer van het pand was bij oplevering zo groot dat werd gedacht dat het de grootste hal ter wereld was. Het 169 meter hoge Washington Monument zou in de ruimte passen, zij het liggend op zijn kant.

Reacties

20-12-2025 18:42:30 vaughn

Senior lid



WMRindex: 540

OTindex: 9

Zo gauw Trump z'n hielen heeft gelicht na zijn presidentschap wordt overal z'n naam van de muur gebeiteld. Zou Trump weten wat 'memorial' betekent?



Laatste edit 20-12-2025 18:44

20-12-2025 20:37:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.029

OTindex: 96.781





Ach ja. Trump…. Kennedy heeft zijn leven gegeven? Ik dacht dat het genomen werd 🤔

