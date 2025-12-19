Leerlingen Zone College sluiten jaar af met trekker optocht

DOETINCHEM - Voor veel scholen verloopt de laatste dag voor de kerstvakantie net even anders dan normaal. Zo ook bij mbo-school het Zone College in Doetinchem. Sinds een aantal jaar komen de leerlingen daar voor één dagje niet met de fiets, maar met de trekker naar school.Sinds een aantal jaar is de laatste dag voor de kerstvakantie voor leerlingen van het Zone College dé dag om te pronken met hun trekkers. "Het is gezellig om zo met z'n allen op school aan te komen", vertelt Wiebe Ormel, mede-organisator van de Trekkerdag. De populariteit onder de leerlingen is ook groot. Vorig jaar kwamen rond de 170 van hen met de trekker naar school.Al die trekkers op de weg kan helaas ook voor verkeersopstoppingen zorgen. "We proberen dat zo veel mogelijk te voorkomen. De gemeente en politie weten ervan en we proberen ook om voor de ochtendspits de trekkers hier te krijgen om dat probleem te voorkomen", vertelt Ormel. Dat betekent dat het om 7.00 uur al goed druk is bij de school. "Het is wel wat vroeg ja", lacht de organisator.Dylen Scheffer is een van de jongeren die zijn trekker heeft meegenomen. "Het is leuk om te zien wat iedereen in huis heeft. Iedereen heeft ook zo zijn eigen voorkeur. Ze pronken wel met de trekker die ze nu meegenomen hebben", vertelt hij.Ook Henrike ten Dolle koos er voor om in een trekker naar school te komen. "De dames zijn nog in de minderheid maar het wordt wel steeds meer, dat is wel leuk. Je kan op deze manier echt laten zien wat je in huis hebt." Ten Dolle gaat kerst met vrienden en familie vinden, maar gaat daarna gewoon weer aan het werk. "Tussen kerst en oud en nieuw kun je best wat doen. Stilzitten dat werkt niet", zegt ze.Een serieuze lesdag staat vandaag niet meer op het programma. "We gaan het gewoon gezellig hebben met elkaar en de hele dag een beetje dom lullen. Echt les is er niet meer", vertelt Ormel.