Fruitverko­per Ahmed (43) uit Sydney is ware held bij terroristische aanslag





Het gaat om de 43-jarige fruitverkoper Ahmed al Ahmed uit Sutherland, een wijk in het zuiden van Sydney. Hij raakte zelf gewond bij zijn actie, vertelt zijn neef aan 7News in Australië.



„Hij riskeerde zijn eigen leven om dat van ontelbare anderen te redden”, stelt zelfs premier Chris Minns van New South Wales, de regio waar Sydney bij hoort. „Die man is een ware held. Ik denk dat er veel, heel veel mensen vanavond nog leven, dankzij zijn moed.”



Dat Al Ahmed, vader van twee kinderen, zijn eigen leven op het spel zette is wel duidelijk. Hij werd geraakt door twee kogels, vertelt zijn neef in Australische media. Eén belandde in zijn schouder, een ander in zijn hand.



Hij verschool zich achter een auto en toen hij wist dat de schutter de andere kant op keek, dook hij op hem af. Het lukte Al Ahmed om de shotgun af te pakken en de terrorist weg te jagen. Hij schoot zelf niet, waardoor de schutter kon ontkomen en terugkeerde naar zijn metgezel die een stukje verderop stond. Hij zou geen ervaring met wapens hebben.

15-12-2025 09:57:55 allone

Ik hoop dat zijn verwondingen niet erg zijn.

En dat vanaf nu iedereen in Sydney bij hem fruit gaat kopen



Het woord held is nogal aan inflatie onderhevig. Zoals @venzje zal beamen. Maar dit is daadwerkelijk een heldhaftig optreden 👍👍👍
Ik hoop dat zijn verwondingen niet erg zijn.
En dat vanaf nu iedereen in Sydney bij hem fruit gaat kopen

15-12-2025 10:19:21 Mamsie

Maar deze man is in werkelijkheid een echte held die zijn eigen veiligheid even op de achtergrond zet om anderen te redden. Deze man verdient werkelijk de grootste hulde!

@allone : Inderdaad, iedereen die toevallig ergens op het juiste moment op de juiste plaats is en zonder enige moeite iets goeds doet wordt tegenwoordig een held genoemd.
Maar deze man is in werkelijkheid een echte held die zijn eigen veiligheid even op de achtergrond zet om anderen te redden. Deze man verdient werkelijk de grootste hulde!
En ik hoop ook dat hij snel weer genezen zal zijn!

15-12-2025 12:44:29 Sjaak

Er is al ruim $500.000 voor de beste man ingezameld.

