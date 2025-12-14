@vaughn
: Met ruim veertig jaar ervaring met (maritieme) radar en de laatste jaren van m'n carrière ervaring met maritieme transponders (AIS) ben ik redelijk op de hoogte van de voor en nadelen van beide.
Ten eerste transponders en radar zijn twee fundamenteel verschillende apparaten. Transponderinfo kan op een radarscherm worden weergegeven maar dat is dan ook alles.
Ten tweede, een (maritieme) radar zendt en ontvangt op golflengtes van 0,8 tot 10 cm. AIS gebruikt VHF frequenties (kanaal 70 om precies te zijn, vliegtuigtransponders waarschijnlijk op een andere frequentie)
Een radar geeft, tenzij hij "blind" gemaakt is, alles weer wat binnen het bereik ligt en voldoende radaroppervlak heeft: vogels, weerballonnen, regenbuien etc.
Als je een metalen vliegtuig dat binnen je bereik vliegt niet op de radar ziet dan ben je stekeblind. Letterlijk. Heb vaak genoeg vliegtuigen op radar waargenomen, bijvoorbeeld bij de aanloop van New York waar ze laag genoeg vliegen om binnen de enveloppe vallen.
Radar is altijd
actief, anders is het geen radar.
AIS, oftewel transponder, is fundamenteel iets anders. Als je uitsluitend naar AIS gegevens kijkt dan kijk je naar een model van de werkelijkheid, die door een computer wordt gegenereerd.
Ik kan me voorstellen dat uitsluitend echte radargegevens (In mijn terminologie een ARPA {Automatic Radar Plotting Aid} ) niet nauwkeurig genoeg zijn voor vliegtuigbegeleiding tijdens landen en opstijgen. Maar dat houdt in dat je geen radar (RAdio Detection And Ranging) gebruikt, maar alleen naar een geavanceerd computerspelletje zit te kijken. Gebaseerd op real time informatie, dat wel.Laatste edit 14-12-2025 21:32