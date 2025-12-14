Piloten spreken van bijna-botsing met militair tankvliegtuig VS boven CuraÃ§ao

In het luchtruim van CuraÃ§ao zijn vrijdagavond bijna twee vliegtuigen op elkaar gebotst. Volgens de piloten van een Jetblue-toestel moesten zij tijdens hun klim uitwijken voor een Amerikaans militair vliegtuig. Dat blijkt uit openbare geluidsopnames van de communicatie tussen de cockpit en de luchtverkeersleiding.



Het betrof JetBlue-vlucht 1112 op weg van CuraÃ§ao naar de luchthaven JFK in New York, in het CuraÃ§aose luchtruim, 26 minuten na vertrek. De bemanning van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij meldde aan de luchtverkeersleiding dat een militair tankvliegtuig van de VS op korte afstand voor het vliegpad langsvloog, op hetzelfde vliegniveau.



De piloten gaven aan dat zij, om 17.04 uur lokale tijd, hun klim moesten afbreken om afstand te houden. In de communicatie is hoorbaar dat de piloten spreken van een bijna-botsing. Zij zeggen dat zij defensief moesten handelen om een botsing te voorkomen. Op online vliegradardata is terug te zien dat de Jetblue-vlucht op het moment van het gemelde incident stopte met klimmen.



De directeur van DC-ANSP, verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding boven CuraÃ§ao, laat weten op de hoogte te zijn van het incident met JetBlue-vlucht 1112. Zij kan hangende het onderzoek nog geen inhoudelijke uitspraken doen. Wel bevestigt zij dat JetBlue het incident zal melden bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.



Volgens de bemanning vloog het militaire toestel zonder ingeschakelde transponder. "Het is schandalig", zegt een van de piloten in de audio-opnames. De luchtverkeersleiding van CuraÃ§ao bevestigde dat het toestel niet zichtbaar was op de radar.



De verkeersleiding bood excuses aan en gaf aan het incident te registreren. De piloten werd gevraagd een rapport op te stellen.



Een militair tankvliegtuig heeft een extra grote voorraad brandstof aan boord. Via een slang kunnen andere luchtmachttoestellen worden bijgetankt zonder te hoeven landen.



De bemanning van JetBlue zei dat het militaire toestel na de bijna-botsing richting het noordoosten vloog richting het Venezolaanse luchtruim. JetBlue-vlucht 1112 werd uitgevoerd met een Airbus A320-232. Dit type toestel is bij JetBlue ingericht voor ongeveer 150 passagiers.



Een vliegtuigspotter op CuraÃ§ao, die het militaire verkeer in de regio volgt, zegt dat het incident hem niet verrast. "Het is eigenlijk onvermijdelijk met al dat ongeÃ¯dentificeerde vliegverkeer."



De bijna-botsing volgt op een eerdere waarschuwing van de CuraÃ§aose civiele luchtvaart. In een speciaal bericht van 22 november waarschuwde de luchtvaartautoriteit voor ongeÃ¯dentificeerd luchtverkeer in het luchtruim rond Aruba, CuraÃ§ao en Bonaire.



In die notificatie staat dat piloten herhaaldelijk onbekende toestellen hebben gemeld in het naderingsgebied van de ABC-eilanden en dat deze meldingen zijn bevestigd door de radar van de luchtverkeersleiding.



De luchtvaartautoriteit van CuraÃ§ao riep piloten op tot uiterste voorzichtigheid bij nadering en vertrek. Ook werden bemanningen verplicht om ongebruikelijke of verdachte luchtactiviteit direct te melden aan de verkeersleiding. In dezelfde periode waarschuwde ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voor verhoogde risico's in het Venezolaanse luchtruim, dat door internationale maatschappijen inmiddels wordt gemeden.



De VS heeft de afgelopen tijd een grote militaire aanwezigheid opgebouwd in het Caribisch gebied. Met marineschepen en straaljagers voert Washington de druk op Venezuela steeds verder op. Trump dreigt met militaire actie op Venezolaans grondgebied. De vrees bestaat dat het Caribische deel van het Nederlands koninkrijk daarbij betrokken raakt: CuraÃ§ao ligt enkele tientallen kilometers ten noorden van Venezuela.

In vredestijd moeten militaire vliegtuigen eigenlijk ook gewoon een transponder aanzetten, maar die gasten voelen zich altijd een beetje verheven boven het gepeupel wat zich verkeersvlieger noemt.

De luchtverkeersleiding van Curaçao bevestigde dat het toestel niet zichtbaar was op de radar. 'Dan ben je stekeblind. Ook zonder transponder is zo'n ding zichtbaar op de radar. Maar als je met je stomme kop alleen maar naar de transpondergegevens kijkt dan mis je wel eens wat.

Toegegeven, alleen transpondergegevens is makkelijker, maar een luchtverkeersleiding zit er niet voor het gemak.



Houdt onverlet dat het ook voor militair verkeer verstandig is om de transponder aan te zetten, zeker in een gebied waar je commercieel verkeer kunt verwachten. 'Dan ben je stekeblind. Ook zonder transponder is zo'n ding zichtbaar op de radar. Maar als je met je stomme kop alleen maar naar de transpondergegevens kijkt dan mis je wel eens wat.Toegegeven, alleen transpondergegevens is makkelijker, maar een luchtverkeersleiding zit er niet voor het gemak.Houdt onverlet dat het ook voor militair verkeer verstandig is om de transponder aan te zetten, zeker in een gebied waar je commercieel verkeer kunt verwachten.

Een militair tankvliegtuig heeft een extra grote voorraad brandstof aan boord. veroorzaakt wel lekker veel vuurwerk als je ertegenaan botst

Laatste edit 14-12-2025 19:19 veroorzaakt wel lekker veel vuurwerk als je ertegenaan botst

Zonder transponder is het wel zichtbaar op de radar maar niet te onderscheiden van vliegende vogels en (weer)ballonnen. Het valt niet als een vliegtuig op. Is een beetje als een auto met maar één lamp op een aardedonkere weg. Je ziet me wel maar je kan hem met een motor verwarren en denken dat je erlangs kan.

14-12-2025 19:37:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.147

OTindex: 28.805

@Spotcatus : Klopt tot op zekere hoogte. Hangt ook af van het type radar. Maar een vliegtuig heeft een ander aspect dat te herkennen is, verder is het vliegpatroon anders. Er zijn maar weinig vogels of weerballonnen die eenparig met 300 mijl door de lucht gaan.

Ook zonder transponder is zo'n ding zichtbaar op de radar. Maar als je met je stomme kop alleen maar naar de transpondergegevens kijkt dan mis je wel eens wat.





Met transponder(=activeve radar) zie je meer dan de passieve versie radar die alleen heading aangeeft en niet de hoogte, daarvoor heb je echt de actieve radar(met locatie gegevens dus) nodig. Verkeersleiding kijkt juist alleen naar transpondergegevens anders wordt plannen van landingen een behoorlijke uitdaging. [quote= @Emmo Met transponder(=activeve radar) zie je meer dan de passieve versie radar die alleen heading aangeeft en niet de hoogte, daarvoor heb je echt de actieve radar(met locatie gegevens dus) nodig. Verkeersleiding kijkt juist alleen naar transpondergegevens anders wordt plannen van landingen een behoorlijke uitdaging.

Ten eerste transponders en radar zijn twee fundamenteel verschillende apparaten. Transponderinfo kan op een radarscherm worden weergegeven maar dat is dan ook alles.



Ten tweede, een (maritieme) radar zendt en ontvangt op golflengtes van 0,8 tot 10 cm. AIS gebruikt VHF frequenties (kanaal 70 om precies te zijn, vliegtuigtransponders waarschijnlijk op een andere frequentie)



Een radar geeft, tenzij hij "blind" gemaakt is, alles weer wat binnen het bereik ligt en voldoende radaroppervlak heeft: vogels, weerballonnen, regenbuien etc.

Als je een metalen vliegtuig dat binnen je bereik vliegt niet op de radar ziet dan ben je stekeblind. Letterlijk. Heb vaak genoeg vliegtuigen op radar waargenomen, bijvoorbeeld bij de aanloop van New York waar ze laag genoeg vliegen om binnen de enveloppe vallen.



Radar is altijd actief, anders is het geen radar.



AIS, oftewel transponder, is fundamenteel iets anders. Als je uitsluitend naar AIS gegevens kijkt dan kijk je naar een model van de werkelijkheid, die door een computer wordt gegenereerd.



Ik kan me voorstellen dat uitsluitend echte radargegevens (In mijn terminologie een ARPA {Automatic Radar Plotting Aid} ) niet nauwkeurig genoeg zijn voor vliegtuigbegeleiding tijdens landen en opstijgen. Maar dat houdt in dat je geen radar (RAdio Detection And Ranging) gebruikt, maar alleen naar een geavanceerd computerspelletje zit te kijken. Gebaseerd op real time informatie, dat wel.



Laatste edit 14-12-2025 21:32 @vaughn : Met ruim veertig jaar ervaring met (maritieme) radar en de laatste jaren van m'n carrière ervaring met maritieme transponders (AIS) ben ik redelijk op de hoogte van de voor en nadelen van beide.Ten eerste transponders en radar zijn twee fundamenteel verschillende apparaten. Transponderinfo kan op een radarscherm worden weergegeven maar dat is dan ook alles.Ten tweede, een (maritieme) radar zendt en ontvangt op golflengtes van 0,8 tot 10 cm. AIS gebruikt VHF frequenties (kanaal 70 om precies te zijn, vliegtuigtransponders waarschijnlijk op een andere frequentie)Een radar geeft, tenzij hij "blind" gemaakt is, alles weer wat binnen het bereik ligt en voldoende radaroppervlak heeft: vogels, weerballonnen, regenbuien etc.Als je een metalen vliegtuig dat binnen je bereik vliegt niet op de radar ziet dan ben je stekeblind. Letterlijk. Heb vaak genoeg vliegtuigen op radar waargenomen, bijvoorbeeld bij de aanloop van New York waar ze laag genoeg vliegen om binnen de enveloppe vallen.Radar isactief, anders is het geen radar.AIS, oftewel transponder, is fundamenteel iets anders. Als je uitsluitend naar AIS gegevens kijkt dan kijk je naar een model van de werkelijkheid, die door een computer wordt gegenereerd.Ik kan me voorstellen dat uitsluitend echte radargegevens (In mijn terminologie een ARPA {Automatic Radar Plotting Aid} ) niet nauwkeurig genoeg zijn voor vliegtuigbegeleiding tijdens landen en opstijgen. Maar dat houdt in dat je geen radar (RAdio Detection And Ranging) gebruikt, maar alleen naar een geavanceerd computerspelletje zit te kijken. Gebaseerd op real time informatie, dat wel.

