Naakte Nederlanders zorgen voor opschudding in Duitse binnenstad

Een groep vermoedelijk Nederlandse mannen heeft begin deze week voor behoorlijk wat opschudding gezorgd in de Duitse stad Kleve. De mannen renden in hun blootje door de binnenstad en werden even later ook gespot bij een kasteel.Bij de politie kwamen meerdere belletjes binnen over de groep. Volgens de Duitse regionale krant NRZ ging het om negen mannen, die na hun actie vertrokken in een auto met Nederlands kenteken. De krant beschrijft het negental als "luidruchtige Nederlanders".De naakte mannen trokken behoorlijk de aandacht en werden door verschillende omstanders gefilmd. Online verschenen meerdere filmpjes, maar die zijn volgens de publieke omroep WDR inmiddels grotendeels offline gehaald.Waarom de mannen poedelnaakt door de straten van Kleve renden, is onbekend. Ook de politie tast in het duister, zegt een woordvoerder tegen NRZ. "We hebben geen idee wat het was. Of het een vrijgezellenfeest was of een verloren weddenschap, we weten het niet."De politie schat dat de mannen ongeveer 20 jaar oud zijn. Volgens WDR is er aangifte gedaan van openbare zedenschennis. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of er ook sprake is van een strafbaar feit.