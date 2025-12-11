Bemanningslid springt uit helikopter en redt drenkeling op Noordzee

Een bemanningslid is vanuit een politiehelikopter in de Noordzee gesprongen om een drenkeling te redden. Het Kustwachtcentrum kreeg een melding van de 112-meldkamer dat een persoon in de problemen was. De persoon dreef in de Noordzee voor de kust van Kijkduin, Den Haag.



Een politiehelikopter vloog in de buurt en vond de drenkeling, maar die greep niet naar toegeworpen reddingsmiddelen. Daarop besloot een bemanningslid uit de helikopter te springen en zwom met de persoon naar het strand.



Op het strand stonden de hulpdiensten klaar en gaven medische hulp aan het slachtoffer. Er kwam tegelijkertijd nog een melding van een mogelijk vermist persoon. Daarop werd verder gezocht door de kustwachthelikopter en reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Maar de politie achterhaalde dat deze persoon veilig thuis was.



De politiehelikopter is van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). De politiehelikopter vliegt ook voor kustwachttaken. Dan vliegen Aerial Officers (‘luchtwaarnemers’) van de Kustwacht mee met de bemanning. Dit bijvoorbeeld voor toezicht op de landsgrenzen. Tijdens deze inzet vloog de politiehelikopter voor de Kustwacht.

Reacties

11-12-2025 11:49:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.979

OTindex: 96.722

Mooi werk van dat bemanningslid.

Waarom kon de drenkeling niet zelf naar de kust zwemmen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.