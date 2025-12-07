Honderden Porsches in Rusland willen opeens niet meer starten

Eigenaars van een Porsche in Rusland blijken massaal problemen te hebben om hun wagen te starten. Dat melden Russische staatsmedia. Het gaat vooral om de modellen Cayenne, Macan en Panamera.



Porsches die toch nog starten, slaan vaak meteen daarna weer af of melden problemen met de motor.



De problemen zouden zich vooral voordoen bij auto’s die vóór 2020 geproduceerd zijn en uitgerust zijn met het oude Vehicle Tracking System (VTS). Dat is een technologie die gebruikt wordt om onder meer positie, snelheid en andere prestaties van het voertuig te monitoren. Er zou een probleem zijn met het alarmsysteem, waardoor de wagens denken dat ze gestolen zijn en blokkeren.



Om het probleem te verhelpen moet de alarmeenheid gedemonteerd en gereset worden. Volgens het Russische automagazine Avto.ru komen dergelijke klachten al jaren voor, maar lijken ze zich dit najaar op grote schaal aan te dienen. Het is niet duidelijk waarom dat nu precies gebeurt en ook nog eens alleen in Rusland.



Joelia Troesjkova van Rolf, de grootste dealergroep van Rusland, zegt dat er sinds 28 november een aanzienlijke toename is van het aantal meldingen. „Experts onderzoeken het probleem”, zegt ze tegen staatspersbureau Tass. „Het is mogelijk dat het opzettelijk is gedaan.”



Porsche heeft zijn aanwezigheid in Rusland sinds de invasie van Oekraïne fors afgebouwd. Zo liet de Volkswagen Group, waartoe Porsche behoort, al zijn verplichtingen vallen om reserveonderdelen te leveren voor voertuigen die in Rusland verkocht zijn. Het automerk zou zijn Russische activa zelfs volledig willen afstoten.

