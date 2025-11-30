Thom krijgt zijn stem terug: gestolen spraakcomputer gevonden op Marktplaats

Na bijna een maand onzekerheid is de spraakcomputer van Thom Ng (19) uit Uitgeest weer terecht. Het apparaat verdween op 14 oktober bij MVG Zorg in Alkmaar, waar de gehandicapte Thom naar de dagopvang gaat. De computer, die in feite Thoms stem is, werd gestolen en op Marktplaats te koop aangeboden, schrijft het Noordhollands Dagblad.



Thoms moeder, Karin Dekker, is opgelucht. "Ik ga Thom vanmiddag ophalen en dan krijg ik die computer", zegt ze vrijdagochtend telefonisch aan de krant. De spraakcomputer kost 26.000 euro, maar de verkoper vroeg er op Marktplaats 7.000 euro voor. "Hij stond er al een paar weken op en niemand bood. Logisch, want als je zo’n apparaat nodig hebt, dan krijg je dat via de zorgverzekering."



De gehandicapte Thom (19) en de familie waren radeloos na de verdwijning van de spraakcomputer enkele weken geleden, die beelden zie je hier:



Een spraakcomputer op Marktplaats wekt meteen argwaan. Een medewerker van rdgKompagne, de leverancier van het apparaat, ontdekte de advertentie. MVG Zorg, dat de vermissing eerder had gemeld, nam contact op met de politie. Karin Dekker vertelt: "Vervolgens is er geboden op Thoms computer. Bij de overdracht is de verkoper aangehouden."



De computer was nog dichtbij: de verkoper woonde slechts een paar straten van de dagopvang vandaan. Zonder het apparaat zelf te hebben gezien, weet Karin Dekker zeker dat het Thoms spraakcomputer is. "Op één van de foto’s op Marktplaats was het serienummer zichtbaar. Hoe stom kan je zijn!" De politie doet verder geen mededelingen over de aanhouding. Thom heeft via de verzekering inmiddels een nieuwe computer gekregen.

