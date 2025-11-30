Nonnen krijgen toestemming om in gekraakt klooster Oostenrijk te blijven wonen

Drie Oostenrijkse nonnen van in de tachtig jaar oud woonden bijna hun hele leven in hetzelfde klooster, totdat ze werden overgeplaatst naar een bejaardentehuis. Daar waren ze het niet mee eens. Ze liepen weg en kraakten hun voormalig klooster. Nu mogen ze blijven, maar wel op één voorwaarde: dat ze stoppen met hun posts op sociale media.Maar of de populaire nonnen, die inmiddels meer dan honderdduizend volgers hebben op Instagram, daar gehoor aan gaan geven? Zuster Bernadette (8, zuster Regina (86) en zuster Rita (82) werden in december 2023 tegen hun wil uit het klooster Goldenstein in Elsbethen, vlakbij Salzbur, gehaald, en ondergebracht in een bejaardentehuis.Afgelopen september lukte het de nonnen, met behulp van oud-studenten en een slotenmaker, om het klooster te kraken. Tot woede van de kerkelijke autoriteiten, aldus BBC. De nonnen werd opgeroepen terug te keren naar het verzorgingstehuis, maar dit wilden zij niet.Het verhaal haalde wereldwijd de krantenkoppen en dat zorgde voor een enorme genegenheid voor het drietal. Inmiddels hebben ze een trouwe aanhang opgebouwd op sociale media. Supporters helpen hen aan voedsel, elektriciteit en met het posten op Instagram.Drie maanden lang was onduidelijk wat er zou gebeuren, maar gisteren heeft een woordvoerder van het kerkelijk bestuur laten weten dat de nonnen 'voorlopig' mogen blijven. Een van de voorwaarden is echter het stoppen met hun posts op sociale media. En mocht de gezondheidstoestand van de vrouwen verslechteren, worden ze opnieuw op de wachtlijst van het verpleeghuis gezet."Nu is het aan de zusters", aldus de woordvoerder.De nonnen noemden het voorstel vanuit de kerk 'vaag', 'eenzijdig' en 'zonder juridisch bindende verplichtingen'. Ook noemden ze de voorwaarden omtrent het verbod op socialmediagebruik 'een beperkend contract', vergelijkbaar met een contactverbod.