Arts haalt 11 centimeter lange worm uit ooglid Roemeense vrouw

Een vrouw in Roemenië die zich bij de dokter had gemeld met oogklachten, bleek een 11 centimeter lang wormpje bij zich te dragen dat zich in haar linkerooglid had genesteld. De oogarts die het ontdekte, zag in het ooglid onderhuids iets kronkelen.Nadat de worm bij de vrouw was verwijderd, werd vastgesteld dat het ging om een parasiet die bekendstaat als Dirofilaria repens. De 26-jarige vrouw had sinds een maand last van een klein, hard bultje op haar linkerslaap. Dat verdween een dag voordat ze oogklachten kreeg.De wormenlarven worden overgedragen door muggen. Honden zijn het vaakst slachtoffer van een infectie, maar de parasiet wordt ook geregeld gezien bij vossen, wolven en heel af en toe bij katten. Infectie wordt maar zelden vastgesteld bij mensen.Dirofilaria repens komt voor in Afrika, Azië en Europa. Binnen Europa worden de meeste meldingen van menselijke infectie gedaan in het zuidoosten, maar de worm wordt steeds vaker gesignaleerd in noordelijke streken, tot Litouwen, Letland en Finland aan toe.Het geval in Roemenië wordt deze week beschreven in de New England Journal of Medicine, een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. De opmars van het wormpje wordt vaak toegeschreven aan klimaatverandering, maar er zijn ook onderzoekers die zeggen dat de parasiet zich zo heeft aangepast dat de mens steeds makkelijker als natuurlijke gastheer dient.Infecties bij mensen lopen doorgaans goed af. Verwijdering van de worm is meestal afdoende, vaak in combinatie met een antibioticakuur om mogelijke andere gevolgen te bestrijden. De patiënt in Roemenië maakt het goed.Links de Roemeense patiënt, in het midden het verwijderde wormpje en rechts een microscopische weergave daarvan.