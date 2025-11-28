Hangjongeren kregen hun eigen hangplek, maar gooien eigen glazen in

Omdat er in Haaksbergen weinig te beleven zou zijn, vroegen ze bij de gemeente om een eigen ontmoetingsplek. Maar nadat er speciaal voor de jeugd twee van die locaties werden ingericht, worden ze na enkele maanden alweer gesloten. Door veelvuldig te gooien met vuurwerk, gooiden de jongeren namelijk ook hun eigen glazen in.



De jongeren trokken bij het gemeentebestuur meermaals aan de bel omdat ze behoefte hadden aan een plek om samen te komen. Daarop werden er in juli dit jaar speciale jongerenontmoetingsplekken (JOP's) ingericht. Dat gebeurde in samenwerking met Jongerenwerk Skillz, op twee plekken: bij sporthal De Els en aan de Albert Cuyplaan.



Maar binnen de kortste keren klaagden omwonenden over overlast. Met name veroorzaakt door vuurwerk, afkomstig van de hangjongeren. Alleen al bij de locatie aan De Els kwamen zo'n 70 klachten van buurtbewoners binnen.

Voor het gemeentebestuur nu aanleiding om het experiment met de JOP's met onmiddellijke ingang stop te zetten. Vooral nu de periode met vuurwerk aanbreekt, vreest de gemeente nog meer overlast en heeft aangekondigd de JOP's de komende weken weer te verwijderen.



Als onderdeel van de proef met de JOP's was er maandelijks overleg met de buurt. Dat houdt nu ook per direct op, zo heeft de gemeente in een brief aan de omwonenden laten weten.

Wel valt in de brief te lezen dat het experiment met de JOP's nog wel wordt geëvalueerd. Mocht er toch weer een vervolg komen, dan volgt eerst nader onderzoek waar zo'n eventuele nieuwe JOP zou moeten komen.

