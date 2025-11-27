Vermiste thoraschilden na 80 jaar teruggegeven aan joodse gemeenschap

Een veilinghuis in Friesland heeft twee zilveren thoraschilden teruggegeven aan de joodse gemeenschap. Het gaat vermoedelijk om geroofde objecten die al tientallen jaren vermist waren, schrijft Omrop Fryslân.



Een juwelier had de zilverwerken met daarop twee leeuwen en een Hebreeuwse tekst in bezit. Volgens het veilinghuis had het niet veel gescheeld of de thoraschilden waren voorgoed verdwenen. "De juwelier liet een bak zien met verschillende objecten die klaarlagen om omgesmolten te worden, maar bij deze schilden had ik het idee dat het iets bijzonders kon zijn", zegt Haije Dijkstra van veilinghuis Ald Fryslân.



De thoraschilden zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw gemaakt in Sneek en waren een cadeau van een joodse familie aan de synagoge in de stad. Waarschijnlijk dienden ze daar jarenlang als versiering voor de heilige tekst, de thora.



De joodse gemeenschap in Sneek bestaat niet meer, waardoor het veilinghuis contact opnam met de joodse gemeenschap in Leeuwarden.



Het veilighuis liet onderzoek doen naar de oorsprong van de schilden. Hoewel niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat het om roofkunst gaat, is dat wel waarschijnlijk.



In de Tweede Wereldoorlog werd joods bezit massaal geroofd door de nazi's. De synagoge in Sneek werd in 1944 verwoest door NSB'ers. Waardevolle spullen werden meegenomen door de bezetter.



"Het gaat om thoraschilden en daar waren er maar twee van. En er zijn ook twee teruggevonden, dus het is gerechtvaardigd om te zeggen dat dit de schilden uit Sneek waren", zegt Matthijs Graafland van de stichting Behoud Joods Erfgoed,



"Het was emotioneel, onverwacht emotioneel", zegt voorzitter Gerard Cohen over het terugkrijgen van het zilverwerk. Opperrabbijn Binyomin Jacobs kwam vanuit New York naar Leeuwarden voor de overdracht vanwege zijn banden met de provincie. Zijn grootouders woonden in Sneek en zijn moeder zat er ondergedoken.



Hoe de schilden uiteindelijk bij de anonieme juwelier terechtkwamen, is niet bekend. Cohen: "Ze hebben 81 jaar gezworven en je weet natuurlijk niet wat ermee is gebeurd, maar het is mooi dat we de schilden nu weer hebben."

