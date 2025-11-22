Meerdere gewonden bij aanval van beer op schoolklas in Canada

In het zuidwesten van Canada zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval van een grizzlybeer. Volgens Canadese media waren leerlingen en leraren van een schoolklas betrokken. Ook kinderen zouden gewond zijn geraakt.



Vier personen zijn er ernstig aan toe, van wie twee in kritieke toestand verkeren, meldt omroep CBC. Zeven anderen zijn ter plaatse behandeld. De aanval vond plaats op een wandelpad in Bella Coola.



Volgens een moeder die met Canadese media sprak, was de klas van haar 10-jarige zoon betrokken bij de aanval. Zij zegt dat leerlingen berenspray – een soort pepperspray tegen beren – gebruikten om het dier te verjagen, terwijl leraren probeerden de aanval af te slaan.



Een leraar kreeg “de volle laag” en is met een helikopter weggevoerd. Volgens haar hebben drie kinderen grote verwondingen opgelopen.

