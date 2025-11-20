ZELHEM - De Achterhoek krijgt een eigen officiÃ«le editie van het wereldberoemde bordspel Monopoly. Twee broers uit Zelhem, Joas en Rubin van der Meij, werken samen met Identity Games en Hasbro aan de ontwikkeling van Monopoly Achterhoek.Foto
Het is voor het eerst dat er een dergelijk bordspel gemaakt wordt voor een specifieke regio. Er zijn al wel varianten voor bepaalde plaatsen of gemeenten, maar voor een hele regio is nieuw.
Wat deze editie uniek maakt, is dat de inwoners van de Achterhoek zelf kunnen bepalen wat er op het bord komt te staan. Via een korte online enquÃªte kunnen bewoners hun favoriete dorpen, gebouwen, bezienswaardigheden of typisch Achterhoekse tradities aandragen.
"Wij maken het spel, maar de Achterhoek vult het in", zeggen Joas en Rubin tegen streekomroep 1Achterhoek. "Zo wordt dit niet Ã³ns spel, maar dat van iedere Achterhoeker. We hopen op een spel vol herkenning, humor en trots."
Broers Joas en Rubin lopen al langer met het idee om een eigen spel te maken. "Wij zaten aan de keukentafel met een vriend van ons Monopoly te spelen, maar we pasten de regels eigenlijk zelf al aan", vertelt Rubin. "Toen kwam ineens het idee om zÃ©lf een versie van het Monopolyspel te maken. Voor en vooral door de Achterhoekers. Zo ontstond het idee Monopoly Achterhoek."
Het plan komt vers uit de pers gerold en heeft nog wat aandacht nodig voordat het spel daadwerkelijk gemaakt kan worden. De makers van het spel hebben sponsoren benaderd die in ruil voor hun hulp een plekje op het bord krijgen. EÃ©n van de sponsoren heeft al 'positief en enthousiast gereageerd' op het idee van Rubin en Joas.
Op dit moment zijn de broers bezig met het verzamelen van antwoorden voor wat inwoners op het bord terug willen zien. Na deze periode gaan ze aan de slag met het ontwerp van Monopoly Achterhoek. Daarvoor moeten onder meer fotoâ€™s gemaakt worden. Rond januari of februari moeten de makers het ontwerp opgeleverd hebben bij de uiteindelijke makers Identity Games en Hasbro.
De broers hopen dat het spel eind 2026 klaar is. Meedenken over wat er op het spelbord moet komen, kan via deze enquÃªte
.
aan.