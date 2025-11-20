Amerikaanse man overlijdt door hamburger

Teken kunnen een hoop ellende veroorzaken, zoals de ziekte van Lyme. Maar wist je ook al dat je allergisch kunt worden voor vlees? Een Amerikaanse man heeft deze allergie met de dood moeten bekopen.



In 2024 overleed een gezonde 47-jarige man uit de Amerikaanse staat New Jersey na het eten van een hamburger. Zijn dood was lange tijd een mysterie, maar de allergie-expert Thomas Platts-Mills van The University of Virginia Health wist zijn doodsoorzaak te achterhalen. Een eerdere tekenbeet had hem allergisch gemaakt voor vlees. Platts-Mills beschreef het bijzondere voorval recent in een case study, gepubliceerd in de Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.



De teek waar de man door was gebeten, staat ook wel bekend als de lone star tick (Amblyomma americanum). Na een beet kun je gevoelig worden voor het suikermolecuul alfa-gal. Dit suikermolecuul komt van nature niet voor in mensen, maar wel in andere zoogdieren.



Teken dragen dit molecuul bij zich in hun speeksel. Door je te bijten, brengen ze het molecuul in je lichaam. Dat gaat vervolgens antistoffen aanmaken. Wie daarna het vlees van een zoogdier eet, zoals een koe, kan een allergische reactie krijgen.



Vaak bestaat de allergische reactie uit misselijkheid, huiduitslag of braken. Maar de reactie in de Amerikaanse man was zo heftig, dat hij overleed aan een anafylactische shock. Dit is voor zover bekend het eerste dodelijke ongeval na het oplopen van de vleesallergie.



De man was in de zomer van 2024 gaan kamperen met zijn vrouw en kinderen. Vier uur na het eten van een steak ontwaakte hij met ernstige buikpijn en diarree en hij moest overgeven. In de ochtend voelde hij zich beter, maar twee weken later ging het alsnog mis.



De man at een hamburger tijdens een barbecue en begon zich na vier uur weer ernstig ziek te voelen. Om half 8 ’s avonds vond zijn zoon hem bewusteloos op de badkamervloer. Hij belde de hulpdiensten, maar zij konden niets meer voor hem doen. Iets voor half elf ’s avonds werd de man doodverklaard.



Uit de initiële autopsie kwam geen bruikbare informatie. Zijn dood was onverklaarbaar. Zijn vrouw liet het er niet bij zitten en vroeg een dokter naar het autopsierapport te kijken. Die schakelde daarop het team van Platts-Mills in.



Hij onderzocht de bloedmonsters die na de dood van de man waren afgenomen. Daaruit bleek dat hij gevoelig was voor alfa-gal. Verder bleek uit het bloed dat er een extreme reactie had plaatsgevonden, precies wat je verwacht bij een dodelijke anafylactische shock.



In Europa komt de lone star tick niet voor, maar wel de zogeheten schapenteek (Ixodes ricinus). Deze teek kan dezelfde vleesallergie veroorzaken. De allergische reactie treedt alleen op na het eten van rood vlees, zegt ook het RIVM. Vis en kip kunnen dus veilig gegeten worden.



Hoewel een vleesallergie na een tekenbeet zeldzaam is, is het aan te raden om in de dagen na een beet in de gaten te houden hoe je reageert op vlees. Ga bij klachten altijd naar de dokter.

Reacties

20-11-2025 14:19:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.873

OTindex: 96.613

Gevaarlijke dieren, teken. Je kunt er doodziek van worden.

20-11-2025 15:11:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.770

OTindex: 4.897

Quote:

maar twee weken later ging het alsnog mis.



De man at een hamburger tijdens een barbecue



Had hij in de twee weken tussen kamperen en de barbecue geen vlees gegeten? Had hij in de twee weken tussen kamperen en de barbecue geen vlees gegeten?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.