Bijna een derde werktijd zorg gaat op aan administratie

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg besteedden in het tweede kwartaal van 2025 bijna de helft van hun tijd aan zorg voor, of ondersteuning aan cliënten. Gemiddeld 31 procent van hun werktijd besteden ze aan administratie, zoals verslaglegging en registratie. Dit is het hoogste in de jeugdzorg. Dit blijkt uit recente cijfers van de werknemersenquête, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoert voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).



In de afgelopen vijf jaar is de tijd die werknemers in zorg en welzijn besteden aan verslaglegging en registratie nauwelijks veranderd. In het tweede kwartaal van 2021 ging het gemiddeld om 30 procent van de werktijd. Ook de tijd die ze wijden aan zorg is vrijwel gelijk gebleven.



Administratie cliëntgebonden beroepen betreft vooral verslaglegging van zorg

Van de 1,5 miljoen werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg werkt 78 procent in de directe zorg, of in de ondersteuning of begeleiding van patiënten en cliënten: de cliëntgebonden beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld (gespecialiseerde) verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook groeps- en woonbegeleiders. Administratie is hier vooral verslaglegging van zorgverlening (19 procent).



In niet-cliëntgebonden beroepen is administratie vooral informatie over de organisatie registreren (25 procent). Werknemers in een cliëntgebonden beroep zijn minder tijd kwijt aan verslaglegging en registreren dan hun collega’s in niet-cliëntgebonden beroepen: 30 procent tegen 33 procent.



Meer administratie, vaker hoge werkdruk

Ruim 44 procent van de werknemers in een cliëntgebonden beroep geeft aan dat ze een hoge of zeer hoge werkdruk ervaren. Van de werknemers die meer dan gemiddeld tijd besteden aan administratie, ervaart 50 procent een hoge werkdruk.



Bij werknemers in niet-cliëntgebonden beroepen ervaart 30 procent een hoge of zeer hoge werkdruk. Als zij bovengemiddeld tijd besteden aan administratie, geven ze ook vaker aan een (zeer) hoge werkdruk te hebben (34 procent).

