Gevangene op Schiphol per ongeluk te vroeg vrijgelaten

In het Justitieel Complex op Schiphol is een gedetineerde per ongeluk twee maanden te vroeg vrijgelaten. Dat blijkt uit de maandelijkse incidentenlijst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die maandag is gepubliceerd.



De vrijlating gebeurde vorige maand. Volgens Justitie ging het mis bij het administratie- en informatiecentrum. Daar werd de gevangenis onjuist geïnformeerd over een verlenging van de detentie. "Hierdoor werd de betrokkene vrijgelaten voordat deze informatie kon worden verwerkt", schrijft Justitie in een verklaring.



Het is niet duidelijk of de vrijgelaten verdachte inmiddels terug in gevangenschap zit om de rest van de straf uit te zitten.

Reacties

18-11-2025 18:10:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.859

OTindex: 96.588

Gedetineerde op Schiphol? Is daar een gevangenis? 🤔

Te vroeg vrijgelaten omdat de detentie verlengd werd?? 🤔

Ik snap niks van dit verhaal.



Laatste edit 18-11-2025 18:13

18-11-2025 18:28:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.943

OTindex: 28.779





Als ik het goed lees heeft één of andere boekhouder z'n werk niet gedaan.

Quote:

"Hierdoor werd de betrokkene vrijgelaten voordat deze informatie kon worden verwerkt" @allone : Op Schiphol is het zogeheten Justitieel Complex Schiphol gevestigd.Als ik het goed lees heeft één of andere boekhouder z'n werk niet gedaan.

18-11-2025 18:41:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.859

OTindex: 96.588



En 12 verbrandde gevangenen is dramatisch, een nogal extreme straf. @Emmo : oh. VreemdEn 12 verbrandde gevangenen is dramatisch, een nogal extreme straf.

