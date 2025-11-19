Voormalig premier Bangladesh krijgt doodstraf voor dodelijke protesten

De voormalig premier van Bangladesh Sheikh Hasina is de doodstraf opgelegd. Een speciaal tribunaal in de Bengaalse hoofdstad Dhaka heeft haar schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, toen vorig jaar onder haar leiding protesten tegen de overheid met geweld werden neergeslagen en er meer dan duizend doden vielen.



Op de livebeelden vanuit de rechtszaal was te zien hoe mensen juichten toen de straf werd uitgesproken. Hasina was hier zelf niet bij aanwezig, ze is vorig jaar gevlucht naar buurland India. Voorafgaand aan de uitspraak hebben demonstranten zich verzameld voor het huis van Hasina's vader en de situatie in Bangladesh is momenteel erg onrustig. Afgelopen week waren er meerdere brandstichtingen en bomexplosies.



Vorig jaar waren er grootschalige protesten in Bangladesh tegen plannen van de overheid om bepaalde mensen voorrang te geven op overheidsbanen. De ordetroepen reageerden met geweld: er kwam een avondklok, tienduizenden demonstranten werden gearresteerd. De Verenigde Naties schatten dat er 1400 doden vielen, het merendeel daarvan is doodgeschoten door veiligheidstroepen.



Hasina wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden, omdat ze een openlijk bevel had gegeven om 'dodelijke wapens' in te zetten tegen de demonstranten en hen neer te schieten. De protesten namen vervolgens alleen maar toe en Hasina vluchtte per helikopter naar buurland India waar ze nu nog steeds is. Dat land heeft gezegd haar niet te zullen uitleveren en dus zal Hasina hoogstwaarschijnlijk haar straf ontlopen. Ook kan ze nog in beroep gaan tegen de uitspraak.



De 78-jarige Hasina kwam in 1996 aan de macht nadat ze een pro-democratische beweging leidde. In 2009 werd ze opnieuw premier en dat was ze 15 jaar lang tot vorig jaar zomer. Critici noemden haar beleid autoritair.



Vandaag kreeg ook de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Asaduzzaman Khan de doodstraf opgelegd. Ook hij is gevlucht naar het buitenland. Hasina ontkent elke vorm van schuld en zegt dat het proces politiek gemotiveerd is. De interimregering spreekt dit tegen en benadrukt dat het tribunaal transparant functioneert.

