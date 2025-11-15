Nep-admiraal opgepakt in Wales, man (64) legde ook krans bij herdenking

De politie in Wales heeft een man opgepakt die zich tijdens een herdenking voordeed als admiraal. De 64-jarige nep-admiraal woonde een herdenking bij op 9 november in het kader van Remembrance Sunday, de Britse Dodenherdenking. Hij is aangehouden omdat hij op een onwettige manier een militair uniform heeft gedragen.



Volgens de Daily Mail liep de man rond in een fraai uniform waar hij tientallen medailles had opgespeld. Ook legde hij een krans tijdens de ceremonie in Llandudno, een kustplaats in Noord-Wales. Daarnaast nam hij plaats naast hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de burgemeester.



Britse media melden dat de man uiteindelijk door de mand viel door de onderscheidingen die hij droeg. Hij had zichzelf uitgedost met twee zeldzame onderscheidingen, die volgens kenners nog nooit allebei aan een persoon zijn toegekend.



Uit onderzoek blijkt dat de man al eerder zo'n practical joke heeft uitgehaald , schrijft de Daily Mail. Verschillende veteranen uitten hun ongenoegen in de krant: "Het is krankzinnig dat hij zich voordeed als admiraal", zegt een van hen. "Het is schandalig. Hij vertelde blijkbaar ook aan zijn buren dat hij een hoge functie had bij de marine, allemaal leugens."

