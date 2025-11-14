Zwarte Cross gooit nu al kaarten op de toog

ZELHEM - Liefhebbers van de Zwarte Cross kunnen onverwachts terecht bij Café de Tol in Zelhem voor de voorverkoop van fysieke kaarten. Dat maakt de organisatie zojuist bekend. Voordat de reguliere voorverkoop zaterdag start, kunnen er vandaag vanaf 16.00 uur kaarten gekocht worden in het café. Er zijn maar een paar honderd kaarten en 'wie het eerste komt, wie het eerst maalt', meldt de organisatie.

Het is een onverwachte actie vanuit de organisatie van de Zwarte Cross: zoiets hebben ze niet eerder gedaan. Vorig jaar was het festival al binnen twee uur uitverkocht. Op enig moment stonden er online 100.000 mensen in de wachtrij. Fysieke kaarten waren er niet.



De organisatie kiest heel bewust nu kaarten in het café te verkopen. "Tegenwoordig gebeurt alles online en we zagen dat je daar als bezoeker ook heel afhankelijk van bent", vertelt Bob Kemper namens de organisatie. "We wilden iets leuks doen om het weer een beetje offline te krijgen. Gewoon zoals vroeger: elkaar in de ogen kunnen kijken en met een biertje in de hand een kaart kopen."



Of de actie ook een beetje bedoeld is om het festival 'terug te geven aan' de Achterhoekers? "Tja dat is ook een element. Natuurlijk is iedereen welkom uit het hele land. Maar het voelde natuurlijk logisch om deze plek te kiezen. Terug naar de basis, waar we vandaan komen. De slogan dit jaar is niet voor niets 't geet hier spoken'."

De verkoop vindt plaats in Café de Tol in Zelhem: het voormalige stamcafé van Normaal. Naast een kaartje kopen, kan er bier gedronken worden en speelt de huisband van de organisatie, De Nozems, er stevige gitaarmuziek.



De gelukkigen die een kaartje hebben bemachtigd in Zelhem, moeten er overigens wel zuinig op zijn. Het is een fysiek kaartje, waarvan geen digitale versie wordt nagestuurd. "Kwijt is kwijt, net als vroeger", laat de organisatie weten. "Dus misschien niet te lang hier in het café blijven hangen."



De trend om meer offline te gaan doen wil de organisatie verder doorzetten. Ook qua promotie: "We hebben nog wel meer ideeën: een luchtballon en meer posters. Lekker wat meer zoals vroeger gewoon." Uiteindelijk waren er afgelopen zomer 277.000 bezoekers. Komend jaar hoopt de organisatie op hetzelfde aantal.



De kaartverkoop van het Achterhoekse festival verloopt in stappen. Twee weken geleden kwamen de kaarten voor de Cross Klasse al in de verkoop. Afgelopen zaterdag konden de leden van Harder!, de fanclub van de Zwarte Cross, met voorrang al twee kaarten per persoon bemachtigen. Deze vrijdag werden enkele honderden kaarten in de verkoop gedaan.

Alle overige kaarten gaan zaterdag 15 november in de verkoop.

