Sint kan ondanks kapotte sluisdeur toch aanmeren in Leidschendam

Ondanks een kapotte sluisdeur kan Sinterklaas toch aanmeren in Leidschendam. In een van de houten deuren van de bijna 150 jaar oude Sluis Leidschendam zit een scheur van drie centimeter. Dankzij een tijdelijke reparatie, waarbij de scheur is gelijmd en de deur is verstevigd, kan de stoomboot van Sinterklaas zaterdagochtend toch aanleggen aan de kade langs de schutsluis.



De provincie Zuid-Holland beheert de sluis in het Rijn-Schiekanaal. ‘Belangrijk bezoek zoals de stoomboot van de goedheiligman moet natuurlijk op de juiste bestemming komen’, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen. ‘Doordat de boot qua lengte past tussen de tussendeuren en het einde van de sluis, kan hij er gewoon doorheen als dat nodig is. Pietje Paniek hoeft zich hierom dus geen zorgen te maken.’



Als de lijm het houdt, wordt de sluis maandag weer in gebruik genomen. De provincie werkt de komende weken aan een permanente oplossing, mogelijk vervanging van de houten deur.

Reacties

13-11-2025 14:21:39 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.980

OTindex: 1.172

ow, die kindertjes in Leidschendam zijn weer blij. Geen Sint dan ook geen kadootjes

13-11-2025 17:35:32 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.980

OTindex: 1.172



@Emmo , dat denk ik ook. Ben je voor niets het hele jaar zo zoet geweest.

