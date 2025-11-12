Meer dan 2000 jaar cel geëist tegen afgezette burgemeester van Istanbul

De openbaar aanklager in Turkije heeft een celstraf tot 2430 jaar geëist tegen voormalig burgemeester Imamoglu van Istanbul. Er zijn 142 aanklachten tegen hem ingediend.



De populaire oppositiepoliticus en de belangrijkste opponent van president Erdogan werd acht maanden geleden opgepakt en afgezet als burgemeester. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis. Hij wordt beschuldigd van het oprichten en leiden van een criminele organisatie, omkoping, fraude, afpersing en witwassen. Dat zou de staat de afgelopen tien jaar omgerekend 3,25 miljard euro hebben gekost. Imamoglu spreekt de beschuldigingen tegen.



Er wordt onder meer beweerd dat zakenmensen via een geheim fonds binnen de gemeente onder druk werden gezet om steekpenningen te betalen. Dat zou zijn gebleken uit onderzoek van het financieel crimineel onderzoeksbureau Masak en analyses van experts, digitaal bewijs en videobeelden. Ook zou Imamoglu persoonsgegevens van inwoners van Istanbul hebben gebruikt om financiering uit het buitenland te krijgen.



De aanklachten beslaan volgens Turkse media meer dan 3500 pagina's en er staan 402 namen van verdachten in. De advocaten van Imamoglu noemen de beschuldigingen volkomen ongegrond. Zij sturen dan ook aan op vrijspraak. Imamoglu spreekt van een politiek proces. Ook zijn partij noemt de beschuldigingen "onzin" en "beschamend" en zegt dat het proces erop gericht is om te voorkomen dat Imamoglu president wordt.



De arrestatie en de aanklachten worden door critici van het regime gezien als een bewuste poging van de AKP-regering om de grootste oppositiepartij CHP uit te schakelen. De arrestatie leidde tot grootschalig protesten in Turkije, de grootste in tien jaar.



Bij verkiezingen de afgelopen jaren kwam de CHP als sterkste uit de bus. Dat werd gezien als een mogelijke voorbode van de val van de AKP-regering van Erdogan. Sinds die tijd zijn honderden CHP-leden gearresteerd, onder wie 17 burgemeesters.



De regering verwerpt de kritiek en houdt vol dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. De oppositie en internationale organisaties bestrijden dat.

Reacties

12-11-2025 12:20:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.834

OTindex: 96.537

Lekker zooitje daar. Geen idee wat waar is.

