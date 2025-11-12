Wat is dit nou?, gekke stunt bij supermarkt

NIJKERK - Een opmerkelijk tafereel op de parkeerplaats van de Lidl in Nijkerk. Op iedere parkeerplek stond maandagochtend netjes een winkelkarretje geparkeerd. Vermoedelijk gaat het om een kwajongensstreek.“Toen ik kwam aanrijden dacht ik: wat is dit nou?”, vertelt Wout Hop tegen streekomroep VRMG. De Nijkerker heeft zijn bakwagen bij de supermarkt staan. “Ik ben in mijn bus gaan zitten en heb even zitten lachen.”Niet veel later arriveerde het personeel van de Lidl. “Ze wisten niet wat ze zagen. Ze wilden hun auto kwijt, maar dat kon natuurlijk niet”, blikt Wout terug. Volgens hem maakten ze eerst filmpjes en foto’s voordat ze begonnen aan de klus om alle karretjes weer terug te zetten.Wout zelf maakte ook een foto en deelde die op Facebook. Daar leverde het tafereel heel veel reacties op. De meeste mensen konden er wel om lachen: 'Leuk, kattekwaad! Niks vernield, dus waarom niet?'Toch vond niet iedereen het grappig. 'Als je ’s nachts zoveel tijd hebt, ga dan werken. Kansloos', schreef iemand. Anderen herkenden de actie als een imitatie van een soortgelijke stunt bij een Jumbo in Vlaardingen in september.Het is niet de eerste keer dat winkelwagens in Nijkerk onderwerp zijn van ludieke acties. In de reacties op Facebook doken foto’s op van een karretje dat eerder aan een lantaarnpaal hing.'Zondagochtend hing die er', vertelt de fotograaf. 'Maandagochtend was hij naar mijn weten weer weg. Ik ging ervan uit dat het een kwajongensstreek was.'