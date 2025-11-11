Studente besproeit leraar met pepperspray na incident om telefoon

Een video uit Nashville verspreidt zich razendsnel en toont een alarmerend tafereel: 18-jarige studente Kayla Smith besproeit haar docent Caleb Bates met pepperspray, nadat hij haar telefoon tijdens de les had afgepakt. Het incident leidde meteen tot haar arrestatie voor mishandeling. Smith is van school gestuurd en wacht op een rechtszaak.Volgens getuigen was Bates niet voor het eerst doelwit van geweld. Slechts twee maanden geleden kreeg hij al een klap in het gezicht van een leerling die hij betrapte op spieken.