Vakantiegangers Thailand riskeren boete bij biertje in de middag

Wie op vakantie gaat naar Thailand en 's middags bijvoorbeeld een biertje drinkt, riskeert vanaf zaterdag een forse boete door veranderde alcoholwetgeving. De Thaise autoriteiten hebben de regels aangescherpt en besloten strenger te handhaven.

Sinds 1972 is de verkoop van alcohol in Thailand al verboden in de meeste winkels tussen 14.00 en 17.00 uur. Hoewel er uitzonderingen blijven bestaan voor erkende uitgaansgelegenheden, hotels en luchthavens, ligt de verantwoordelijkheid nu bij de consument.

Mensen kunnen een boete van 10.000 baht (zo'n 270 euro) of meer krijgen als ze alcohol drinken of geserveerd krijgen waar dat eigenlijk niet mag. Ook als een etablissement bier verkoopt aan een klant om 13.59 uur, maar deze in de zaak blijft drinken tot 14.05 uur, is er sprake van een overtreding.

Thaise restaurants vrezen dat dit hun klandizie kan raken. De alcoholverkoop werd tot nu toe vaak losjes gecontroleerd. Ook werd alcohol aangeboden wanneer dit helemaal niet mocht.

Reacties

09-11-2025 11:38:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.811

OTindex: 96.514

Restaurants verdienen vaak meer op de alcohol dan op het eten. Vooral jammer voor hun dus

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.