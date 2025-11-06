Duitse verpleegkundige doodt 10 patiënten, wilde 'werklast verminderen'

Een Duitse verpleger heeft tien patiënten vermoord door hen een dodelijke injectie te geven. De man is daarvoor veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is ook schuldig bevonden aan poging tot moord op 27 anderen.

De misdaden vonden in 2023 en 2024 plaats in een ziekenhuis in Würselen, een stad in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.



Aanklagers beschuldigden de 44-jarige verpleger van het toedienen van een dodelijke mix kalmerende middelen en pijnstillers aan zijn slachtoffers, voornamelijk ouderen. Dit zou hij hebben gedaan om zijn werklast tijdens nachtdiensten te verlagen.



De zaak doet denken aan die van de Duitse verpleger Niels Högel, die in 2019 levenslang kreeg voor het doden van 85 patiënten. Ook hij diende zijn patiënten dodelijke injecties toe. Högel wordt gezien als de grootste massamoordenaar in de recente Duitse geschiedenis.

Reacties

06-11-2025 10:41:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.780

OTindex: 96.484



Wat een aantallen, 85… 10 bewezen, 27 pogingen.

en hoeveel meer waarvan wij niets weten?

tientallen honderden duizenden?

als oudere ben je zo hulpeloos en overgeleverd aan de grillen van anderen. Dan hoeft hij nu idd nooit meer te werkenWat een aantallen, 85… 10 bewezen, 27 pogingen.en hoeveel meer waarvan wij niets weten?tientallen honderden duizenden?als oudere ben je zo hulpeloos en overgeleverd aan de grillen van anderen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.