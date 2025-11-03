Porsches 'tunnelmodus' doet precies het omgekeerde van wat je verwacht

Porsche heeft patent aangevraagd op een nieuwe gimmick: tunnelmodus. Dit systeem signaleert wanneer je een tunnel nadert en zorgt er automatisch voor dat je auto is voorbereid.



Je zou dan denken dat het systeem - heel handig - automatisch je ramen sluit, of een signaal geeft dat je je cabriodak moet sluiten. Ook zou de recirculatiestand automatisch kunnen aanspringen om te voorkomen dat uitlaatdampen in je interieur terechtkomen. En natuurlijk lampen aan en de cruise control afstemmen op de ter plaatse geldende maximumsnelheid.



Bij Porsche zien ze een tunnel echter als bron van vermaak. En dus ziet de tunnelmodus bij Porsche inderdaad dat een tunnel nadert, maar daarmee stoppen de overeenkomsten. Want bij Porsche gaan de ramen automatisch open en schakelt de versnellingsbak terug. Ook gaan de kleppen in de sportuitlaat open voor het maximale motorgeluid van de iconische zescilinder boxermotor, precies op het moment dat de akoestiek op z’n best is.



Voor cabrio’s zou Porsche’s tunnelmodus nog een stap verder gaan. Het systeem kan de bestuurder vragen om even te stoppen om het dak te openen voordat de tunnel begint. Zelfs de verwarming zou automatisch aanslaan om de frisse lucht in tunnels te compenseren, zodat niets het genieten van dat grommende motorgeluid in de weg staat.



Opvallend is dat Porsche ook een variant van ‘Tunnel Mode’ voor elektrische modellen noemt. In dat geval zouden luidsprekers aan de buitenkant een gesimuleerde motorklank afspelen, zodat bestuurders het gevoel hebben in een traditionele sportwagen te rijden.



Daarnaast zou het systeem tijdelijk de besturing en het onderstel aanpassen voor een sportievere rijervaring, om daarna automatisch terug te schakelen naar de meest comfortabele stand zodra de auto weer uit de tunnel komt. Of de functie daadwerkelijk in productie gaat, is nog onbekend. Toch lijkt het iets wat Porsche maar al te graag zou toevoegen aan een model als de 911 GT3 RS of een andere sportieve variant.

