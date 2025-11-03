Action-klanten verwarren speelgoedklei met halloweensnoep: Moet kokhalzen

Op social media waarschuwen mensen elkaar voor Halloween-speelgoedklei, omdat het wordt verward met snoepgoed. Sommige mensen hebben ervan gegeten: "Ik voel me zo ongelofelijk dom! Drie uur later was ik nog aan het kokhalzen!""Ik dacht dus ook spekjes te hebben gekocht! Let op: geen snoep, maar KLEI", zegt Jeannette uit Den Helder op Facebook.Het gaat om Halloween-uitdeelklei van Disney, dat voor 1.99 euro verkrijgbaar is bij de Action. Op de verpakking staat: '30 Dough bags', wat 'deegzakjes' betekent. Het ruikt als snoep en het zit verpakt als snoep, maar de 'Halloween dough party pack’ bevat echt alleen speelgoedklei.Het regent meldingen op social media. Julie uit het Belgisch-Limburgse Velm schrijft: "Gisterenavond was het onze halloweentocht in Velm. Helaas heeft een bewoner zich vergist en heeft hij deze zogezegde snoepjes uitgedeeld. (...) Mijn zoon had ervan gegeten en meteen uitgespuwd! Het ruikt lekker, maar niet voor consumptie."Een aantal mensen zegt dat het bij de Action bij hen in de buurt tussen het snoepgoed ligt. "Toen ik ze ging uitleggen dat het geen snoep was kreeg ik alleen rare blikken en vonden ze het niet nodig om bij de knutselspullen te leggen", schrijft iemand. "Wie weet hoeveel kinderen het al in hun mond gehad hebben."Marjolein uit Zoetermeer zegt: "OMG... dacht ik toch even Halloween-spekkies te hebben gekocht. High alert high alert. HET IS KLEI! Ik voel me zo ongelofelijk dom!! Drie uur later was ik nog aan het kokhalzen!!"Iemand anders waarschuwt: "Graag niet de zakjes klei van de Action uitdelen. Dit omdat op de verpakking niet duidelijk is wat er in zit en kinderen hier dus een hap van kunnen nemen." Een ander: "Oppassen dus!! Dit kan je gewoon niet uitdelen aan kleine kinderen, want die denken dat het snoep is! Echt slecht van Action dit."Miranda uit Utrecht heeft de zakken teruggebracht naar de Action. "Dat deed ik nadat ik er één probeerde te eten. Vond dat een beetje tricky." Ze kreeg haar geld terug.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat aan RTL Nieuws weten dat er voor zover bekend geen meldingen over de speelgoedklei zijn binnengekomen. "Als mensen er klachten over hebben, kunnen zij zich melden op de website van de NVWA", zegt een woordvoerder.De Action is nog niet bereikbaar geweest voor een reactie.